Dia mundial dels refugiats: el 2019 hi va haver un augment sense precedents del nombre de persones desplaçades al món

"Vaig sortir de Veneçuela fa un any i mig. Vaig anar a Medellín i vaig intentar buscar feina, però no m'arribava per viure i ara vull arribar a Panamà. Si tinc l'oportunitat, aniré després als Estats Units", explicava convençut l'Alfredo Fernández fa poc més de dos mesos. Al març, l'Alfredo va decidir creuar el tap del Darién, una regió que separa Colòmbia i Panamà, tot i ser un dels punts més perillosos del continent americà. el Darién és una selva humida tropical on es barregen la migració, el narcotràfic, les màfies i el paramilitarisme. Però milers de refugiats i migrants segueixen intentant creuar cada any.









L'Alfredo, de 25 anys, és un dels gairebé 1,8 milions de veneçolans que durant els últims anys ha decidit emigrar a Colòmbia. El veneçolà és ja l'èxode humà més gran en la història recent de Llatinoamèrica i ha deixat més de 5 milions de desplaçats.





Des de l'any 2001, cada 20 de juny se celebra el dia mundial del refugiat i cada any ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, intenta conscienciar els països de tot el món que cal fer un esforç perquè els milions de refugiats i altres persones desplaçades per conflictes o esdeveniments greus puguin trobar una llar.





Fa tan sols dos dies aquesta agència va publicar el seu informe anual sobre Tendències Globals de desplaçaments al món. El passat 2019, segons calculen, va acabar amb 79,5 milions de persones desplaçades a tot el món. O el que és el mateix, més d'un 1% de la població, o una de cada 97 persones al món. Una xifra sense precedents. A més, ACNUR va detectar l'any passat que cada vegada són menys les persones desplaçades que poden tornar a casa seva.





Segons l'informe, l'augment anual és el resultat de dos factors principals: els nous desplaçaments del 2019, particularment a la República Democràtica de Congo, el Sahel, Iemen i Síria, i el fet que ara hi ha millor representació de la situació dels veneçolans fora del seu país, ja que molts no estaven registrats legalment com a refugiats o sol·licitants d'asil -tot i que encara hi ha moltes persones que no ho estan.





"Estem presenciant una nova realitat, ja que el desplaçament forçat avui en dia no només està molt més estès, sinó que simplement ja no és un fenomen a curt termini i temporal", va dir l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, Filippo Grandi, en referència al fet que, l'any passat, les persones refugiades van tenir menys oportunitats de trobar una solució ràpida per a la seva situació. "No es pot esperar que les persones visquin en un estat d'incertesa durant anys, sense la possibilitat de tornar a casa, ni l'esperança de construir un futur. Necessitem una actitud fonamentalment nova i més receptiva cap a totes les persones desplaçades, juntament amb un impuls molt més decidit per resoldre conflictes que duren anys i que estan en l'arrel d'un patiment tan immens".





Persones refugiades i persones migrants

Existeix controvèrsia al voltant dels termes "refugiat" i "migrant". Segons ACNUR,

"els refugiats són persones que fugen de conflictes armats o persecució. Sovint, la seva situació és tan perillosa i intolerable, que creuen fronteres nacionals per buscar seguretat en països propers, i així, ser reconeguts internacionalment com <refugiats>". Per a ells, tornar a casa és massa perillós.





Els migrants, en canvi, no fugen del seu país per una amenaça directa o persecució, sinó per intentar millorar les seves vides econòmicament o per motius d'estudis o treball. Però a diferència dels refugiats, sí que poden tornar a casa de manera segura.





En els últims 10 anys, el nombre de refugiats ha augmentat en totes les regions del món. La crisi més impactant va ser la de Síria, que va deixar 6,6 milions de persones desplaçades a l'Orient Mitjà -la majoria de persones van ser acollides per Turquia (3,6 milions), Líban (910.600) i Jordània (654,700)-, a Àfrica del Nord i a Europa.





L'informe d'ACNUR explica també que cinc països representen dos terços de les nacionalitats de les persones desplaçades a través de fronteres: Síria, Veneçuela, l'Afganistan, el Sudan del Sud i Myanmar. A més, el 80 per cent de les persones desplaçades del món estan en països o territoris afectats per inseguretat alimentària aguda i desnutrició, molts d'ells són països que s'enfronten riscos climàtics i de desastres naturals i que el 85% estan en països en desenvolupament, generalment països veïns.





Ara, recorda ACNUR, la situació és encara més complicada per a aquells que han hagut d'abandonar la seva llar, ja que el coronavirus pot deixar-los en una situació molt pitjor.