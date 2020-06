Sánchez reclama unitat a l'oposició i acabar amb l'insult al Parlament

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha reclamat "unitat" als partits polítics per a construir entre tots un país "més just i vivible", perquè aquest seria segons la seva opinió "el millor homenatge" a les més de 28.000 víctimes oficials que deixa fins al moment la pandèmia a Espanya.









En una declaració institucional sense preguntes al Palau de la Moncloa amb motiu de l'últim dia de vigència de l'estat d'alarma, Sánchez ha instat els grups polítics que recolzin la posició de Govern en les negociacions amb la UE per al fons d'ajuts a la reconstrucció i els ha convidat a desterrar "l'insult" i "l 'amenaça" de Parlament. "Espanya ha d'entendre amb Espanya", ha remarcat.





El president s'ha compromès a informar els partits "en els pròxims dies" del desenvolupament d'aquestes negociacions amb els socis europeus per a les que, ha avançat, reclamarà "un suport actiu" a les posicions de Govern. "Europa ha de veure'ns units", ha advertit.





Sánchez ha urgit a centrar els esforços a garantir una reconstrucció social i econòmica d'Espanya "el més ràpid possible" que s'ha d'aprofitar per superar les "debilitats" del model anterior i establir "les bases d'una nova economia" més "inclusiva" i "sostenible ", amb un impuls a la digitalització i amb suport als sectors més danyats com el turisme i l'automoció.





LA DIVISIÓ, INÚTIL I NOCIVA

Ha advertit als partits que a vegades donen la "sensació" de gastar "massa energies" creant divisions que resulten "inútils" i fins i tot "perjudicials" quan "sorgeixen problemes de veritat com la malaltia i la mort".





"L'útil és unir forces, l'eficaç és cooperar" com es fa normalment en molts àmbits de la vida quotidiana, però que, per desgràcia, "des de fa molt això no passa en la política", ha lamentat.





Sánchez s'ha regirat contra l'acceptació com una cosa natural i el fet que el Parlament es converteixi en un lloc "generador d'odi" quan hauria de ser un espai on poder "parlar amb claredat" en lloc d'un "arena" en què lluitar. No es tracta de renunciar a defensar amb passió les idees legítimes de cada un, sinó de desterrar "la falta de respecte, l'insult, l'assetjament, l'amenaça i la provocació", proposa.





El president ha convidat els partits que recordin que per sobre de les diferències a tots ens uneix "la voluntat de conviure" i a tenir present que en l'horitzó "amenacen altres enemics" com "l'atur i la pobresa". Davant d'ells, ha incidit, "la millor defensa és la unitat i la cooperació". "La unitat pot i ha de salvar empreses, llocs de treball. No tinguem por a avançar units", ha abundat.





EUROPA HA APRÈS LA LLIÇÓ

El president ha saludat el canvi d'actitud a Europa sobre la conveniència de respondre a una crisi econòmica amb polítiques d'estímul en lloc del model d'austeritat extrema que va agreujar l'anterior crisi de 2008.





Una lliçó apresa a la UE que ha presentat com un "avantatge" que s'ha d'aprofitar en l'actualitat, quan els socis europeus debaten la posada en marxa d'un fons de 750.000 milions d'euros, entre transferències i préstecs, per donar suport a la reconstrucció dels països afectats per la pandèmia.