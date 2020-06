Aquest diumenge s'obren els vols amb els països de l'espai aeri de Schengen i la Unió Europea

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha informat que la xarxa d'aeroports d'Aena rebrà 100 vols de l'espai Schengen aquest diumenge, el primer dia després de la fi de l'estat d'alarma. En total, a Espanya es realitzaran 650 operacions en tot el dia.





Aquest diumenge, Espanya obrirà les fronteres a països de l'espai Schengen i la Unió Europea amb un protocol que serà implantat en tots els aeroports de la xarxa pel que els viatgers que arribin a país s'hauran de sotmetre a tres controls sanitaris.





Així ho han anticipat aquest dissabte el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, durant la seva visita a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas per supervisar les mesures de seguretat posades en marxa per a la prevenció de la Covid-19.

















En concret, els viatgers hauran d'omplir un document amb les dades de localització i amb informació sobre si han passat la malaltia de la COVID-19. A més, hauran de passar un control de temperatura i un altre visual. Si el passatger no supera un dels tres controls "serà examinat per un metge".





"A partir d'aquí, en funció de la diagnosi, serà derivat als serveis assistencials de la comunitat autònoma es", han explicat els ministres davant els mitjans.





Per implementar aquest triple control, s'han reforçat els serveis de Sanitat Exterior. A les 600 persones destinades a això, dels quals 150 són metges i infermers, se suma ara un "primer contingent de 100 persones", tot i que Ábalos ha assegurat que el nombre podria elevar-se "notablement" l'1 de juliol amb l'obertura d'Espanya a tercers països de fora de Schengen.





Pel que fa als ports, Ábalos ha explicat que compten amb la seva pròpia autoritat i ha assegurat que tenen "molta més capacitat d'adaptació a les exigències de el moment". Per la seva banda, sobre les estacions de ferrocarril, el ministre ha assenyalat que la setmana que ve farà una altra visita per veure com funcionen les mesures i protocols implantats.