La Comissió Europea concedeix un ajut de mig milió d'euros a sis clústers de Catalunya

La Comissió Europea ha concedit 519.000 euros d'una línia d'ajuda a la innovació a sis clústers catalans dels sectors de la il·luminació, l'alimentació, l'embalatge, les 'smart cities', la mobilitat i l'esport.













Així, "Catalunya ha captat el 14,4% del total de el pressupost de la línia d'ajuts, tot i que representa el 1,5% de la població de la Unió Europea", ha destacat la Conselleria d'Empresa i Coneixement en un comunicat aquest diumenge.





El director de la unitat de clústers de l'agència per a la competitivitat Acció, Joan Martí, ha destacat que aquestes xifres "posen de manifest la fortalesa dels clústers catalans en el context europeu".





També ha afirmat que les política de la Generalitat sobre clústers --agrupaciones d'empreses en coalició amb universitats i centres tecnològics-- estan alineada amb les "recomanacions i programes que impulsa la Unió Europea".





Dotada amb un pressupost de 3,6 milions d'euros, la línia Cosme Clúster Excellence de la Comissió ha adjudicat aquests ajuts per valor de mig milió als grups catalans Clúster Digital , Clúster Foodservice , Packaging Clúster , Clúster d'Il·luminació de Catalunya (CICAT), Railgrup i el clúster de la indústria de l'esport Indescat .





1. Safe Smart Food (Packaging Cluster i Clúster Foodservice): el Packaging Cluster i el Clúster Foodservice lideren conjuntament aquesta iniciativa amb un consorci de cinc clústers alimentaris europeus per impulsar l'ecosistema de l'alimentació i el packaging a nivell internacional amb l'objectiu de fer més competitives les empreses que formen part d'aquestes entitats. El consorci treballarà en set aspectes que convergeixen els dos sectors: la tecnologia dels aliments; els productes intel·ligents; la seguretat alimentària; la sostenibilitat; els envasos intel·ligents; l'usuari final i última milla.





2. Brilliant (CICAT): El Clúster d'Il·luminació de Catalunya, juntament de cinc clústers europeus i l'aliança europea de clústers d'il·luminació ELCA, desenvoluparan la plataforma COSME ClusterXchange amb l'objectiu d'incrementar les competències de 14 clústers. El projecte promou l'aprenentatge i el networking entre clústers i pimes dins de el marc de la il·luminació, la construcció i les smart cities.





3. SmartCTClusters (Clúster Digital): el projecte es basa en la creació d'una xarxa col·laborativa entre cinc clústers europeus de l'àmbit de les smart cities per crear noves oportunitats de negoci entre les empreses que formen part, sobretot en els sectors de la mobilitat, l'energia, el medi ambient i les TIC.





4. EXXTRA (Railgrup): 17 clústers europeus de l'àmbit de la mobilitat ferroviària que representen conjuntament 2.000 pimes de tot Europa compartiran bones pràctiques a escala internacional per traslladar-les a les empreses de cada regió d'aquest sector, entre les quals hi ha les catalanes. L'objectiu és fomentar la cooperació tecnològica entre pimes de diferents països i impulsar l'accés d'aquestes empreses a oportunitats d'innovació i contractes internacionals.





5. SmartSports4GoodLife (INDESCAT): projecte coordinat per INDESCAT i amb la participació d'altres clústers i entitats europees per permetre més de 50 intercanvis entre 100 empreses i agents de la indústria esportiva de Catalunya, França, Hongria i els Països Baixos per promoure acords de col laboració i noves oportunitats de negoci. La iniciativa se centra a fer front als reptes de la indústria esportiva dels propers anys, com la digitalització o la sostenibilitat, mitjançant la interacció de l'esport amb la tecnologia, l'eficiència energètica, el turisme o la salut.





QUÈ ÉS UN CLÚSTER?





Un clúster és una agrupació d'empreses (startups, pimes i multinacionals) i agents de l'entorn (universitats i centres tecnològics) d'un determinat àmbit econòmic que comparteixen recursos, generen sinergies i es projecten internacionalment.





Es tracta d'un instrument que permet millorar la competitivitat dels membres que formen part a partir del desenvolupament de projectes transformadors conjunts i la definició de reptes estratègics per al seu sector. A Catalunya, els clústers representen el 30% de l'PIB (74.000 milions d'euros de facturació agregada) i generen més de 300.000 llocs de treball.





Actualment 29 clústers formen part del programa Catalunya Clústers d' ACCIÓ, una iniciativa està impulsada d'acompanyar els clústers catalans per ajudar-los a enfocar la seva estratègia, capacitar els clúster managers, cofinançar projectes estratègics i organitzar viatges a ecosistemes de referència per fer benchmarking internacional i tancar projectes de col·laboració entre clústers catalans o amb entitats internacionals, entre altres iniciatives.