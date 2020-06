La Comissió del Pacte de Toledo reprèn la reforma de les pensions

La Comissió d'avaluació i seguiment dels acords del Pacte de Toledo reprèn els seus treballs amb una nova reunió al Congrés, la primera des de l'inici de la crisi provocada per la pandèmia de virus Covid-19 i la declaració de l'estat d'alarma.













Els treballs d'aquesta comissió tenen la vista posada a tancar un acord que serveixi de base perquè el Govern faci una reforma de pensions aquest mateix any. Aquesta és la idea reiterada en diverses ocasions per l'actual ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, qui ha urgit en diverses ocasions als parlamentaris a què consensuen la vintena de recomanacions que el seu equip prendrà com a punt de partida per reformar la Seguretat Social i tractar d'equilibrar les seves malmeses comptes. El ja voluminós dèficit del sistema de pensions, que ascendia a més de 19.000 milions anuals s'ha multiplicat per dos pels efectes de la crisi derivada de la pandèmia de Covid-19.





En la trobada d'aquest dilluns els grups reprendran les converses iniciades a la mica de tirar a caminar la legislatura, quan totes les formacions es van comprometre a reprendre els treballs des del punt en què el van deixar en 2019.