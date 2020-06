La Policia desmunta el robatori de la targeta de l'assessora de Pablo Iglesias

Un informe tècnic de la Unitat d'Assumptes Interns de la Policia Nacional afebleix la possibilitat que el comissari Villarejo estigués darrere d'el robatori del mòbil de l'assessora de Pablo Iglesias al Parlament Europeu, Dina Bousselham, a la fi de 2015 i la filtració a la premsa de missatges entre membres de Podem.





















Sembla ser que Bousselham va fer pantallazos de les converses de membres de Podem de xat denominat "equip portaveu" i les va compartir, segons van concloure agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència. Ella mateixa ho va confirmar quan va ser citada a declarar una segona vegada davant l'instructor després de la troballa. Un descobriment que ha donat un gir a la instrucció, amb el jutge Manuel García-Castellón al front.





Aquesta peça va arrencar amb la intenció d'aclarir per què un bolcat de la targeta mòbil de Dina Bousselham va aparèixer en el domicili de Villarejo quan va ser detingut, pel que va passar a tenir la condició processal de investigat com a possible autor d'un delicte de descobriment i revelació de secrets.





Villarejo, va declarar que l'exdirector de la revista Interviú Alberto Pozas li va lliurar la còpia de l'abocament de el telèfon. Aquest ho va confirmar i va aclarir que van ser ell i el llavors sotsdirector de l'esmentada publicació, els que l'hi van donar. Segons revelen els informes d'Afers Interns incorporats a la causa, Villarejo va rebre una còpia de l'abocament de la targeta després que ho fes Iglesias.





El president de el Grup Zeta, Antonio Asensio, va cridar a Pablo Iglesias al seu despatx al gener de 2016, li va dir que la targeta havia arribat a la revista a través d'un anònim i la hi va lliurar ja que havia contingut íntim que l'afectava, pensant que Bousselham era la seva parella. Li va confirmar que no publicarien res a l'respecte. Iglesias es va quedar amb la targeta durant mesos i no l'hi va tornar a la seva antiga col·laboradora, que va ampliar la denúncia sobre el robatori del seu mòbil quan missatges d'aquest van aparèixer publicats en Okdiario al juliol de 2016.





Tant Villarejo com els periodistes Pozas y Rendueles estarien a un pas de la desimputación causa de el fet que Bousselham enviarà missatges des de la seva telèfon i "debilita" la possibilitat que Villarejo estigués després del robatori i més encara que ell fos la font de Okdiario. D'aquesta manera, la investigació, tal com va néixer per descobriment i revelació de secrets, estaria prop de l'arxiu.





Ara el jutge, segons els seus últims actuacions, ha passat de tenir com a perjudicat a Pablo Iglesias a sospitar que va poder incórrer en dos delictes amb el maneig de la targeta del seu ex assessora: revelació de secrets i danys informàtics, aquest segon per l'estat en que va tornar el dispositiu a Bousselham. L'instructor considera que Iglesias va obstaculitzar la investigació de l'robatori que Bousselham vol aclarir i denunciar davant la Policia a Alcorcón. El jutge no troba sentit a que Iglesias no lliurés la targeta a Bousselham tot i que va manifestar al jutjat la seva preocupació pel robatori i les intencions que hi hagués després d'aquest.





La setmana passada l'instructor va obligar a Bousselham a canviar d'advocada, ja que tenia la mateixa que Iglesias, a veure que hi ha un "conflicte d'interès" entre aquest i el seu ex col·laboradora.