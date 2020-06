Un estudi mostra que la segona onada de Covid-19 podria evitar-se amb distància social

Un model realitzat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha identificat que es podria evitar una segona onada de la pandèmia de coronavirus i futurs confinaments amb el distanciament social, l'ús de mascaretes i la higiene de mans, entre d'altres intervencions.









La revista 'Nature Human Behavior' ha publicat els resultats que també mostren que, els països que encara no han assolit el pic de casos actius, "els confinaments s'han de mantenir durant al menys 60 dies i el desconfinament ha de ser gradual", ha infromado ISGlobal en un comunicat aquest dilluns.









Segons el model, a Espanya, on "el desconfinament va ser ràpid per a la meitat de la població i gradual per a la resta", el comportament individual serà clau per reduir o evitar una segona onada.





El cap del programa de clima i salut d'ISGlobal, Xavier Rodó, ha explicat que si s'aconsegueix fer baixar la taxa de transmissió en un 30% mitjançant l'ús de màscares, higiene de mans i distanciament social, es "reduirà considerablement la magnitud" de la propera onada.





De fet, reduir la taxa de transmissió en un 50% "podria evitar l'onada completament", ha afegit Rodó.