El Tribunal Suprem segueix sumant accions penals contra el Govern central, que ja són 48

La Sala Penal del Tribunal Suprem segueix acumulant accions penals contra el Govern de Pedro Sánchez per la gestió de la pandèmia per Covid-19 i, a data d'aquest dilluns, ja té sobre la taula un total de 18 querelles i 30 denúncies.













De moment, s'està estudiant com organitzar i acumular tot aquest material abans de concloure si hi ha indicis que permetin obrir una investigació penal, han informat fonts de l'alt tribunal.









Les denúncies es presenten per uns fets que es consideren delictius, mentre que les querelles es dirigeixen contra persones concretes a les que es considera autores d'una determinada conducta criminal.





En aquest cas, entre unes i altres es barregen accions presentades per sindicats mèdics, de consumidors, partits polítics com Vox -tots ells en qualitat d'acusació popular- però també les instades directament per familiars de víctimes de la pandèmia per covid-19, en qualitat d'acusació particular.





ES DEMANARAN FIANCES

La diferència entre unes acusacions i altres és la que està ocupant aquests dies la tasca de l'alt tribunal, segons les fonts consultades, ja que mentre que les denúncies poden ser presentades directament per a informe a la Fiscalia, a l'igual que les querelles que impulsen acusacions particulars les que són presentades per associacions requereixen més tràmits. Els seus representants han de presentar poder i se'ls imposa una fiança, que al Suprem sol ser gairebé sempre de 12.000 euros.





Així, aquests dies la Sala treballa en aquestes funcions preliminars per agrupar les diferents accions penals presentades per matèria, delictes i querellats, ja que algunes s'han presentat contra tots els membres de Govern de Pedro Sánchez mentre que altres es dirigeixen de forma específica contra el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i altres alts càrrecs del seu departament com és el director Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón.





Un cop s'organitzin totes aquestes accions per grups es remetran a Fiscalia perquè fixi postura sobre competència, sobre la conveniència de les acumulacions i sobre l'existència o no d'indicis per sostenir una investigació penal.