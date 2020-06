Telefónica i Lloret de Mar instal·len un sistema per a controlar l’ocupació a les platges

Telefónica i l’Ajuntament de Lloret de Mar, han presentat el sistema de control d’aforament en platges que permetrà al consistori poder realitzar el mateix control a les platges del municipi integrant tecnologia i connectivitat.





En la roda de premsa que ha tingut lloc avui emmarcada en la presentació a l’Ajuntament del dispositiu de platges de la Covid-19 i del Pla Integral de mesures de destí per a l’estiu 2020, ha participat junt amb Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, Bruno Vilarasau, director de Serveis Digital i Administracions Públiques de Telefónica Mediterrani.





Durant la presentació, Bruno Vilarasau ha posat de manifest que “amb aquestes accions, Telefónica reforça el seu compromís de ser un dels actors de referència en el mercat de les noves tecnologies per a empreses i administracions públiques en el seu procés de transformació digital, tant des del punt de vista intern i d’organització, com dels serveis que ofereixen als seus clients”.





Per la seva part, Jaume Dulsat ha destacat “dins de tot el pla de mesures adoptades per a convertir Lloret de Mar en un destí turístic segur, la installació d’aquest sistema de control d’aforament a les nostres platges de Lloret i Fenals és crucial”, i ha afegit la importància de “disposar d’un sistema que té com a objectiu la prevenció mitjançant la informació i que permetrà a l’Ajuntament informar a la ciutadania i turistes en temps real de l’ocupació de les platges”.





El sistema de Control d’Ocupació, funciona a través d’un sistema de videovigilància mitjançant càmeres IP amb connectivitat 4G i dotades d’un potent software. Aquestes càmeres detecten quines zones estan sent ocupades i les que estan lliures i calcula el percentatge d’ocupació en temps real. A més, aquesta solució podrà complementar-se en un futur amb un sistema per a comptabilitzar les persones en els accessos a la platja, millorant la fiabilitat de l’actual sistema i combinant dades de percentatge d’ocupació de l’espai amb dades d’aforament de platges.





El protocol establert per a l’obertura de platges recomana a les autoritats (ajuntaments, costes i comunitats autònomes) determinar l’aforament de banyistes i fixar el nombre màxim de persones que podran acudir en grup a les installacions.





Amb aquesta solució de Telefónica, l’Ajuntament de Lloret de Mar podrà controlar, de forma senzilla i eficaç, l’ocupació de les seves platges a través d’unes càmeres que capten fotogrames de la zona. El software installat no grava imatges i no emmagatzema cap dada personal, només detectarà les zones de l’espai que estan ocupades i quines estan lliures.





Des del panell de control d’usuari, un mapa mostra tots els punts de l’àrea de platja i permet visualitzar, tant aquesta àrea, el seu percentatge d’ocupació, el seu aforament actual i el màxim permès per aquesta localització. A més, es poden configurar les alertes en el telèfon mòbil dels responsables de supervisar l’aforament.





Aquest sistema de control d’ocupació compta amb una alta fiabilitat gràcies a les càmeres dotades d’un potent software amb intelligència i visió artificial mitjançant xarxa neuronal.