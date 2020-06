Els morts a Catalunya per Covid-19 pugen fins a 12.517

El Departament de Salut ha informat el dilluns que fins ara hi ha hagut un total de 70.534 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. A més, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 39.340 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19.









Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.127 persones han estat ingressades de gravetat; actualment 61. I 959 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.





Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.921 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.





Segons les funeràries, fins ara han mort 12.517 persones amb la Covid-19 o com a sospitosos. D’aquestes, 6.832 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.091 a una residència i 793 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.