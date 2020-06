El turisme internacional va caure un 97% a tot el món a l'abril

Les restriccions als viatges internacionals pel coronavirus van provocar una caiguda del 97% de les arribades de turistes internacionals, després que al març es registrés una disminució del 55%, segons dades de l'Organització Mundial del Turisme (OMT).

Entre gener i abril de 2020, les arribades de turistes internacionals van disminuir en un 44%, el que es va traduir en una pèrdua d'aproximadament 195.000 milions de dòlars (173.686.000 d'euros) en ingressos per turisme internacional.





Per això, l'OMT ha reiterat la seva petició als governs i organitzacions internacionals perquè donin suport al turisme, "columna vertebral de les economies", amb la prioritat d'un "reinici responsable".





Alguns govern han pres mesures per reiniciar l'activitat, com l'aixecament gradual de restriccions, la creació de corredors assegurances de viatge, la represa d'alguns vols internacionals i la millora dels protocols de seguretat i higiene.





El secretari general de l'OMT, Zurab Pololikashvili, ha afirmat que la caiguda "sobtada i massiva" dels turistes "amenaça a llocs de treball i economies", de manera que "és vital que la represa del turisme sigui una prioritat i es gestioni de manera responsable, protegint als més vulnerables i amb la salut i la seguretat com la principal preocupació del sector ".





ÀSIA I PACÍFIC, REGIÓ MÉS AFECTADA

A nivell regional, Àsia i el Pacífic ha estat la regió més afectada per la pandèmia, especialment entre gener i abril, amb una disminució d'arribades del 51%. En el mateix període, Europa va registrar la segona caiguda més (-44%), seguida de l'Orient Mitjà (-40%), Amèriques (-36%) i Àfrica (-35%).





A principis de maig, l'OMT va establir tres possibles escenaris per al 2020, que apunten a possibles disminucions en el nombre total de turistes internacionals entre el 58% i 78%, depenent de quan s'aixequin les restriccions de viatge.





Des de mitjans de maig, l'OMT ha identificat un augment en el nombre de destinacions que anuncien mesures per reiniciar el turisme, com a mesures i polítiques millorades de seguretat i higiene dissenyades per promoure el turisme intern.