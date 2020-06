Protegir el medi ambient en temps del Covid-19

La pandèmia del Covid-19 està alterant els hàbits de molts ciutadans, fent que es perdin moltes de les bones costums que s'havien adquirit anteriorment per ser més respectuosos amb el medi ambient. Un dels mantres que s'ha instal·lat a la societat és que els objectes d'un sol ús són més segurs que els reutilitzables, el que pot provocar que s'augmenti substancialment el consum de plàstics.









Des de Greenpeace denuncien que "darrere d'aquest mantra hi ha els interessos econòmics de la indústria del petroli, envasadors, supermercats, etc.". L'organització afirma que aquest canvi d'hàbits suposa un "increment exponencial de el nombre d'objectes i envasos d'un sol ús i plàstic que estan acabant en abocadors, incineradores o llançats directament a el medi ambient".





Per invertir aquesta tendència, l'organització ecologista ha llançat un comunicat assenyalant quatre objectes fets amb plàstic que s'estan fent servir molt en aquesta pandèmia i que no cal fer-ho:





ELS GUANTS NO SÓN NECESSARIS





Les autoritats sanitàries ho han deixat clar: les mesures més eficaces per protegir-se del contagi són la distància social i un bon rentat de mans frecuent i. És cert que l'ús de màscara és obligatori és espais tancats o on no es pugui mantenir la distància, però hi ha opcions reutilitzables segures com t'expliquem aquí . No obstant això, per al cas dels guants seu ús està oficialment desaconsellat per donar una falsa sensació de seguretat.







NO UTILITZAR ESTRIS sol ús





Els estris d'un sol ús (removedor, coberts, gots, plats, monodosi d'oli, vinagre, sal, sucre, tomàquet, salses, palletes ...) que han tornat a aparèixer en bars i restaurants, són absolutament prescindibles com deixa clar la declaració de persones expertes . El rentat en rentavaixelles dels estris reutilitzables és totalment suficient com a mesura de protecció.





PROU TOVALLOLES HUMIDES





La venda de tovalloletes humides augmentar un 49% durant les primeres setmanes de confinament. Les tovalloletes tampoc són necessàries per protegir-se de virus i el que mai, mai cal fer és tirar-les pel vàter perquè, a més de produir embussos, acaben directament en els nostres llits, rius i mars.





L'AIGUA EMBOTELLADA NO ÉS MÉS SEGURA





L'aigua embotellada és absolutament prescindible a Espanya, també durant una pandèmia com la que estem vivint. El 99,5% de l'aigua d'abastament a tot el territori és potable i sanitàriament controlada, a més de molt més barata.