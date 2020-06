La Comissió per a la Reconstrucció no funciona

La recta final de la Comissió per a la Reconstrucció Econòmica i Social, que va començar a principis del mes de maig amb la intenció d'aconseguir una resposta conjunta a la crisi sanitària, econòmica i social provocada pel coronavirus, es produeix aquesta setmana sense que hi hagi cap acord.









PSOE i Unides Podem impulsar un programa que pretén abastar quatre grans grups: sanitat, reactivació econòmica, protecció social i política europea. Però la Comissió no compta de moment amb l'aprovació del PP, principal partit de l'oposició. Si bé el Govern va intentar atraure Casado, el partit popular lamenta que l'Executiu ha donat molt pocs passos per aconseguir el consens necessari, i ha considerat que el fòrum havia nascut de manera "atropellada" i que el PSOE volia arribar a tancar-se de manera precipitada .





Les dues formacions han tingut picabaralles des del principi: si bé el PP va demanar crear un grup de treball per a les "llibertats públiques", en un intent de que la Comissió servís perquè es pugui controlar la gestió de l'Executiu durant la crisi del coronavirus, el PSOE es va negar. Com també es va negar el PP al fet que el president de la Comissió fora Patxi López -tal com proposava el PSOE i el vicepresident, Enrique Santiago -proposat per Unides Podem. Tampoc el govern va acceptar a Ana Pastor, exministra de Sanitat del PP, com a presidenta de fòrum, tal com proposava Casado.





Després de llargues jornades intentant arribar a un acord, ara cada formació presentarà un esborrany amb les conclusions de cada un dels grups de treball abans de dimecres al migdia. Dijous es discutiran els textos i es decidirà el document que servirà de base. Un cop decidit, tots els partits podran proposar canvis en el document abans del 28 de juny, i el dimarts 30 es tornaran a reunir per debatre les esmenes. Així, començarà la negociació i elaboració de el document final, que segurament es votarà en la primera sessió després de les eleccions autonòmiques del 12 de juliol.





Sembla que, de moment, el PP planeja arribar a un acord amb el Govern tan sols en matèria sanitària. De fet des del PP es plantegen fins i tot no presentar un esborrany alternatiu dimecres que ve, sinó que, gràcies a les negociacions entre el minsitro de Sanitat, Salvador Illa i Ana Pastor, tots dos grups intentaran acordar entre tots els grups un esborrany amb mesures consensuades .





El PP intentarà que els socialistes aprovin el 'pla Cajal', que inclou la creació d'una Agència de Salut Pública i Qualitat Assistencial. El consens sanitari, asseguren des del PP, serà puntual donat les circumstàncies actuals. Des de la formació admeten que trobar una postura comuna sobre política europea amb el PSOE és difícil, i impossible quan es tracta de matèria social i econòmica.





Per això el PSOE intentarà pactar amb Ciutadans, que consideren "imprescindible" el consens, tot i que creuen que és poc probable que puguin pactar en tots els àmbits.





El pla de la deconstrucció

Després de les vuit discussions respecte a la Comissió, aquesta va arribar a qualificar-se com la comissió de 'deconstrucció'. Durant una de les reunions, Vox es va aixecar per una polèmica extena, en concret pel pacte que havien aconseguit PSOE, Unides Podem i EH Bildu per a la derogació de la reforma laboral.





També es va produir un enfrontament entre Ana Pastor i el socialista Patxi López, pel temps de les intervencions de cada un dels grups en la comissió i el que Pastor va considerar com un tracte desigual.





El passat 5 de juny la discussió es va produir entre la diputada d'ERC, Maria Carvalho, i la seva homòloga de Vox, Inés María Cañizares, que va demanar que Carvalho retirés un adhesiu de la seva en la qual es podia llegir «Fora Vox» en català.