El Govern pot tornar a decretar l'estat d'alarma si els rebrots van a pitjor, ha assegurat Carmen Calvo

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo , ha assegurat aquest dimarts que si els rebrots van a pitjor, l'Executiu pot tornar a "decretar l'alarma en una part del territori, sinó en tot". També ha dit que "tant de bo" no hagin de recórrer a això, però que des del Govern central seran "contundents per protegir la salut" dels ciutadans, ha explicat durant una entrevista a Antena 3.





Malgrat les advertències, la vicepresidenta ha assegurat que els 12 rebrots actius "estan controlats", i que la situació d'Espanya entra "dins del previsible". Així, de moment no cal recórrer a l'estat d'alarma, cosa per a la que el govern, ha sostingut, està preparat. "Arribat el moment, el Govern tornarà a donar senyals de responsabilitat", ha dit.





Calvo ha assegurat que "hi haurà brots" però que "el més important" és que estiguin "controlats el més ràpid possible i que tots els que tinguin símptomes reaccionin molt ràpid anant als centres sanitaris. L'important és la rapidesa".













Els ciutadans han de contribuir

De moment, el Govern considera que tots els ciutadans poden "contribuir" perquè no sigui necessari tornar a l'estat d'alarma, que va finalitzar diumenge passat després de tres mesos.

Si cal, ha assegurat que "arribat el moment, el Govern pot decretar l'alarma en una part del territori si no en tot", ja que no hi ha una altra manera perquè l'Executiu pugui restringir la mobilitat dels ciutadans.





El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va explicar aquest dilluns que el coronavirus a Espanya segueix "una tendència descendent molt suau", com ja ho venia fent en les setmanes anteriors.