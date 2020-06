PSOE, PP i Vox veten la comissió d'investigació sobre Felipe González pels GAL

El PSOE, el PP i Vox han vetat aquest dimarts a la Taula de Congrés la tramitació d'una comissió d'investigació sobre la relació de l'expresident de Govern Felipe González amb els GAL que havien sol·licitat les formacions independentistes i nacionalistes.









La decisió s'ha adoptat per la majoria de la Taula en contra del criteri dels serveis jurídics de la Cambra que no havien posat pegues a la creació d'aquest òrgan. Unides Podem, com havia anunciat, ha recolzat la seva tramitació.





TORRA CÀRREGA CONTRA EL PSOE





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha acusat el PSOE i a el PSC d'"evitar qualsevol regeneració democràtica" a l'Estat, després que els socialistes, al costat de PP i Vox, hagin vetat que el Congrés tramiti una comissió d'investigació sobre la relació de l'expresident de Govern Felipe González amb els GAL.





En un tuit, el cap de l'Executiu català ha qualificat a la formació socialista com "una de les branques més sòlides del 'deep state".









"El PSOE / PSC és una de les branques més sòlides del 'deep state' per evitar qualsevol regeneració democràtica, qualsevol aprofundiment en els crims d'Estat, qualsevol reconeixement a el dret d'autodeterminació dels pobles", ha recriminat.