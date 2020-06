El TSJC arxiva les recusacions de Torra contra tres magistrats i el condemna en costes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat aquest dimarts les recusacions presentades al febrer pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra tres magistrats que li van obrir una segona investigació per presumpte delicte de desobediència amb la pancarta a favor de la llibertat dels condemnats pel 1- O al balcó de la seu de la Generalitat, i l'ha condemnat a pagar les costes processals.









En un acte, el TJSC considera que el magistrat i president del TSJC, Jesús María Barrientos, i els magistrats Carlos Ramos i Mercedes Armas no estan sotmesos en les causes al·legades per Torra, de manera que "continuaran coneixent de la causa", la suspensió s'aixeca.









El tribunal ha considerat que la intervenció dels tres magistrats en l'anterior procés penal per desobediència contra Torra no compromet la seva imparcialitat en aquesta segona causa.