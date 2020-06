Els elefants de l'Àfrica podrien desaparèixer si no es frena la caça furtiva

Una de les postals més representatives de l'Àfrica són els elefants caminant sota l'intens sol de la sabana. No obstant això, aquesta imatge podria desaparèixer. El 2014 l'organització sense ànim de lucre Elephant Without Borders (EWB) va actualitzar el cens d'elefants a l'Àfrica, que portava sense estudiar des de 1970, i va alertar que la població de paquiderms s'havia reduït en un 65%. El 1970 hi havia aproximadament un milió d'elefants recorrent el sòl africà i el 2014, només quedaven 352.000. Segons calculen els experts, cada any moren uns 15.000 elefants a l'Àfrica a les mans dels caçadors furtius.









Botswana, el país on el rei emèrit Joan Carles I va ser fotografiat després d'assassinar a un elefant, és el país africà amb més població d'aquesta espècie: dels més de 350.000 elefants censats a l'Àfrica, aproximadament 230.000 estan a Botswana. L'expresident de país, Ian Kharma, va aconseguir posar fre al genocidi dels paquiderms prohibint la caça comercial. No obstant això, el seu successor, Mokgweetsi Masisi, va tornar a aprovar aquesta pràctica l'any passat, fent que la desaparició dels elefants es torni a accelerar.





Així mateix ho revela l'últim estudi publicat per Elephant Without Borders, en col·laboració amb amb investigadors de la Universitat de Washington i Amboseli Trust for Elephants. Algunes investigacions publicades fins ara suggerien que la caça furtiva d'elefants s'havia reduït a l'Àfrica des de 2011. No obstant això, en aquest nou estudi, les conclusions molt diferents: la caça només s'ha reduït a l'Àfrica Oriental i segueix amb la mateixa intensitat en el resta de regions africanes.





La caça furtiva a Àfrica central i occidental preocupa especialment els investigadors. A l'Àfrica occidental, els pocs elefants que queden es troben principalment en poblacions petites i disperses que poden ser massa petites per resistir la caça furtiva. Àfrica central és la llar de l'elefant africà de bosc, una espècie diferent que ha experimentat greus pèrdues a causa de la caça furtiva i la pèrdua d'hàbitat en els últims anys.





El director de EWB, Michael Chase afirma que "el s caçadors furtius no estan disminuint els seus esforços, de manera que els països d'Àfrica i els partidaris dels elefants de tot el món necessiten continuar la lluita contra la caça furtiva. Ja hem perdut a centenars de milers d'elefants per la caça furtiva. Reduir la caça furtiva hauria de ser una de les principals prioritats dels conservacionistes ".





L'ONG participa en el Programa de Monitorització de la Matança Il·legal d'Elefantes (MIKE, en anglès), amb l'objectiu de registrar la quantitat de cadàvers d'elefants que troben. La proporció dels cadàvers que van ser assassinats il·legalment s'ha utilitzat com a mesura per establir les taxes de caça furtiva en el nou estudi, que s'ha realitzat en 53 regions de 28 països africans.