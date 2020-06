ERC i la CUP s'inclinen per no votar demà el suplicatori de Laura Borràs

Esquerra Republicana i la CUP s'inclinen per no participar aquest dijous a la votació de Ple de Congrés sobre el suplicatori que ha demanat el Tribunal Suprem per investigar a la portaveu de Junts, Laura Borràs, evitant així haver de votar 'sí' o un ' no ', dues opcions que no els convencen plenament.





















Segons fonts de les dues formacions independentistes, 'aixecar les mans' en la votació és l'opció que compta amb un major consens entre els dos partits, ja que així s'evitarien donar suport a la obertura d'una causa que Borràs atribueix a raons polítiques i tampoc votarien en contra que s'investigui un presumpte cas de corrupció.





I és que el Suprem vol que el Congrés aixequi la immunitat a Borràs per poder investigar si va incórrer en delictes de frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental en la seva etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).





PODRIA SUMAR-BILDU



A aquesta posició de no participar en la votació podria sumar-se EH Bildu. De fet, ni ERC ni la coalició abertzale es van pronunciar sobre aquest tema a la primera oportunitat que van tenir. Va ser la setmana passada a la Comissió de l'Estatut dels Diputats, en què Junts i el PNB es van quedar sols votant en contra.





En tot cas, el suplicatori tirarà endavant amb tota seguretat ja que compta amb el suport de PSOE, PP, Vox i Ciutadans.





Unides Podem es va abstenir en la comissió per considerar que el Suprem no havia respectat la suspensió dels terminis judicials decretada per la pandèmia de l'coronavirus a l'impulsar el suplicatori en ple estat d'alarma. No obstant això, per a aquest dijous han anunciat que si donaran suport al suplicatori al Ple per no impedir una investigació sobre corrupció, però avisant alhora que estaran vigilants perquè Borràs sigui investigada amb totes les garanties.





En qualsevol cas, atès que la votació és secreta, pot haver diputats que es desmarquin de la consigna oficial de la coalició d'esquerres.





La votació en el Ple era la primera oportunitat que tenia la CUP per posicionar-se en aquest assumpte, ja que la formació antisistema catalana no forma part de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.





NO HI HAURÀ UNITAT INDEPENDENTISTA



No es donarà, per tant, la unitat d'acció de l'independentisme català que va reclamar la pròpia Borràs, ni en la comissió ni en el Ple. Junts, socis d'ERC al Govern, repetirà en el seu rebuig a l'suplicatori.





Està per veure què faran Més País i Compromís que s'havien obert a concertar el sentit de l'vot amb les formacions independentistes, atès que tots dos partits, que comparteixen grup amb Junts, creuen que Borràs ha pogut veure vulnerat el seu dret a la defensa.