L'Eurostat alerta sobre un excés de mortalitat de 140.000 persones en 21 països europeus entre març i abril

L'excés de mortalitat en 21 països europeus, entre ells Espanya, es va elevar a 140.000 morts entre març i abril, segons les dades publicades aquest dimecres per l'oficina d'estadística europea Eurostat per avaluar l'impacte de la pandèmia de Covid-19.









L'informe recull dades de Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Dinamarca, Alemanya, Estònia, Espanya, França, Itàlia, Lituània, Luxemburg, Hongria, Àustria, Portugal, Eslovàquia, Finlàndia i Suècia, als quals se sumen de fora de la UE Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa. Per tant, deixa fora a altres deu països del bloc comunitari i al Regne Unit.









L'estudi es basa en la informació aportada per les autoritats nacionals d'estadística dels Estats membres i, tot i que Eurostat recomana utilitzar dades respectives al dia de la mort, també ha acceptat per a la seva elaboració casos per data de notificació del decés.





L'oficina d'estadística europea ha destacat, però, que i quests 21 països representen de manera conjunta més del 90% de les morts per Covid-19 notificats al Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (EDCD) durant les setmanes d'estudi.





La principal conclusió de la mateixa és que entre les setmanes 10 i 17 de 2020 (que engloba els mesos de març i d'abril), l'excés de mortalitat en aquests 21 països es va elevar a 140.000 morts en comparació amb la mitjana registrada en els quatre anys anteriors, entre 2016 i 2019.





L'informe recull que el 'pic' de morts es va aconseguir en la setmana 14 (entre el 30 de març i el 5 d'abril), tot i que ja estava registrant dades superiors a la mitjana dels quatre anys anteriors des de les primeres setmana de març.





"Les primeres setmanes de l'any van tenir valors menors que els observats en els anys previs. No obstant això, mentre que en altres anys la mortalitat començava a decréixer en aquest punt de l'any, el 2020 el nombre de morts puja abruptament a principis de març, durant la setmana 10. Per a la setmana 11, els valors de 2020 superaven els registrats de mitjana en els anys anteriors ", ha informat Eurostat en un comunicat.





No obstant això, l'informe subratlla que els països analitzats es van veure afectats de maneres diferents. Mentre que en alguns es va observar un augment i una caiguda "pronunciades", en altres l'impacte va ser "menys intens". Les dades d'Eurostat també apunten a diferències en el moment en què cada país va arribar al seu punt màxim.





Així, Itàlia va arribar al seu 'pic' de defuncions a la setmana 13 (del 23 al 29 de març), a Espanya i França això va ocórrer una setmana després. En els tres països el nombre de defuncions diaris caure després "ràpidament".





LA REGIÓ ITALIANA DE LODI, PRIMERA AFECTADA

L'anàlisi de l'excés de mort per regions també mostra diferències en l'impacte de la pandèmia. La regió italiana de Lodi va ser la primera a patir les conseqüències de la pandèmia, ja que en l'última setmana de febrer ja comptava amb un nombre de morts que duplicava les morts esperats. Una setmana després es van unir les regions italianes de Bèrgam i Cremona i ja en la setmana 11 es van sumar Piacenza, Parma i Brescia al grup de les zones més afectades.





Totes aquestes regions de nord d'Itàlia seguien registrant nombroses morts a la setmana 12, quan Sòria, Segòvia i Madrid, així com el departament francès de l'Alt Rin, van registrar un excés de mortalitat que triplicava els decessos mitjans dels anys anteriors.





Durant les setmanes 13 i 14 es van unir al grup les províncies de Guadalajara, Ciudad Real i Albacete, però ja en la setmana 15 es va observar una reducció general en les morts diaris de les regions espanyoles i italianes.





En les dues últimes setmanes que recull l'informe d'Eurostat (setmanes 16 i 17 de l'any) es generalitza un descens de les morts en totes les regions europees analitzades, encara que algunes zones de Bèlgica i Suïssa registraven encara un nombre de morts que duplicava la mitjana dels quatre anys anteriors.