El Govern central expressa la seva preocupació pels atacs al llegat espanyol a Estats Units

El Govern espanyol ha expressat "discretament" a autoritats locals i estatals dels Estats Units la seva preocupació pels atacs contra estàtues i símbols que representen el llegat espanyol en aquest país, ha afirmat la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya.







En roda de premsa al costat del seu homòleg hongarès, la ministra ha assegurat li dóna "molta importància a aquesta història compartida" amb els Estats Units, "tan compartida com poc coneguda, potser perquè la història dels Estats Units no s'ha escrit en clau hispànica sinó anglosaxona i s'ha obviat aquesta gran part de la història que va ser el llegat hispà ", ha dit.



Aquesta preocupació s'està transmetent a través de cartes de l'ambaixador espanyol als EUA a diferents autoritats, han assenyalat fonts diplomàtiques -una via que ja s'ha fet servir en altres moments en què el llegat espanyol ha patit atacs.



Però a més, ha expressat la ministra, el Govern està comunicant als Estats Units el seu desig de contribuir a una millor difusió d'aquest llegat espanyol a través d'instruments com l'Institut Cervantes, que preveu obrir aquest any una seu a Los Angeles.



Amb tot, González Laia ha distingit els atacs a les estàtues, que no afecten només a personatges espanyols sinó a qualsevol vestigi de la història nord-americana, del moviment de protesta contra la discriminació racial i la manca d'oportunitats per a les minories i no només als Estats Units.



Amb aquest moviment, ha assegurat, comparteix "molt", perquè és un moviment que parla de discriminació i de "ferides a la democràcia que cal tractar amb molta cura" perquè les democràcies "siguin forts".



"Per a un país com Espanya, que ha conegut altres règims polítics, nosaltres compartim la necessitat de reforçar la nostra democràcia i per això compartim la lluita contra les desigualtats incloent les desigualtats racials".