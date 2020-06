El terratrèmol a les costes del sud de Mèxic deixa almenys sis morts i quatre ferits

El terratrèmol de magnitud 7,5 en l'escala oberta de Ricther registrat el dimarts amb epicentre en les costes del sud de Mèxic ha deixat almenys sis víctimes mortals i quatre ferits, segons l'últim balanç de Coordinació Estatal de Protecció Civil (CEPCO).





MÉS INFORMACIÓ Un fort terratrèmol sacseja Mèxic i declaren alerta per Tsunami









El sisme ha provocat danys en almenys 500 habitatges de l'Estat d'Oaxaca. L'epicentre del sisme s'ha localitzat 23 quilòmetres al sud de la localitat de la Crucecita.





Les autoritats han informat de diverses ensulsiades en tres carreteres federals i en cinc estatals, així com danys en quatre zones arqueològiques i en quinze centres sanitaris.





Segons informa el diari local 'L'Universal', el Govern de l'Estat d'Oaxaca ha sol·licitat la declaració de zona d'emergència pels 50 municipis afectats pel terratrèmol, situat en les regions de Sierra Sud i Costa.





"El titular de la Coordinació Nacional de Protecció Civil, David León, em confirma que el Govern de Mèxic farà tot el possible per acompanyar i atendre les necessitats i els danys materials que s'han registrat en els municipis i les famílies oaxaqueñas", ha assegurat el governador d'Oaxaca, Alejandro Murat.





El governador ha explicat que s'estan realitzant tasques de cerca i rescat en el municipi de Sant Joan Ozolotepec després d'una ensulsiada que manté aquesta localitat incomunicada i pel qual es tem que hi hagi víctimes.





"Estem avaluant i verificant la possibilitat que hi hagi gent incomunicada perquè hi ha una ensulsiada en la carretera. Hem desdoblegat als equips d'emergència perquè ho verifiquin i en aquest cas poder salveu les seves vides. Seguirem monitorejant i per avui en la nit han d'estar restablits tots els serveis de comunicació", ha assenyalat.