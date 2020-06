135 països encara prohibeixen l'entrada als espanyols

Un total de 135 països tenen en vigor alguna mena de prohibició contra l'entrada d'espanyols en els seus territoris o mantenen suspeses les comunicacions aèries i marítimes amb Espanya, entre ells europeus com Dinamarca, Malta, Romania o Eslovàquia, segons l'últim balanç elaborat pel Ministeri d'Afers Exteriors, UE i Cooperació espanyol.









Entre ells està també Portugal, que és l'únic país de la UE amb el qual Espanya no ha obert encara les seves fronteres, ja que tots dos governs van decidir fer una obertura conjunta l'1 de juliol.





A més, hi ha altres 20 països que imposen modalitats de quarantena per a viatgers amb origen Espanya, entre ells Regne Unit, Irlanda, Finlàndia o Hongria, segons aquest mapa, actualitzat dimarts.





Altres 16 requereixen "un altre tipus de mesures" per als espanyols en cas de viatge -com declaracions sobre observació de mesures sanitàries-i entre ells hi ha Itàlia, Grècia, Polònia, Croàcia, Estònia, Bulgària o Xipre.





Els països que prohibeixen l'entrada d'espanyols o han suspès les comunicacions aèries i/o marítimes són Angola, Aràbia Saudita, Algèria, Argentina, Armènia, Austràlia, Bahames, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívia, Bòsnia i Hercegovina, Botswana, Brasil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Bhutan, Cap Verd, Camerun, Canadà, Txad, Xile, Xina, Colòmbia, Comores, Costa d'Ivori, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Dominica, Egipte, Emirats Àrabs Units i El Salvador.

També Eritrea, Eslovàquia, Estats Units, Filipines, Fiji, Gabon, Gàmbia, Geòrgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Equatorial, Guyana, Haití, Hondures, Índia, Indonèsia, Iraq, Illes Marshall, Illes Salomon , Israel i Japó.





Impedeixen així mateix l'entrada d'espanyols o ha suspès comunicacions Jordània, Kazakhstan, Kenya, Kirguizistan, Kiribati, Kuwait, Líban, Libèria, Líbia, Macedònia de el Nord, Madagascar, Malàisia, Malawi, Maldives, Mali, Malta, Marroc, Maurici, Mauritània, Micronèsia, Moldàvia, Montenegro, Moçambic, Myanmar i Namíbia.





La llista es completa amb Nepal, Nicaragua, Níger, Nigèria, Noruega, Nova Zelanda, Oman, Pakistan, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, Qatar, República Centreafricana, República Democràtica de Congo, República Dominicana, Rwanda, Romania, Rússia, Samoa , Sant Cristòfol i Neus, Sant Vaig prendre i Príncep, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Somàlia, Sri Lanka, Swazilàndia, Sud-àfrica, Sudan, Sudan del Sud, Surinam, Tailàndia, Taiwan, Tadjikistan, Territoris palestins -afecten les mesures d'Israel- , Timor de l'Est, Togo, Tonga, Trinitat i Tobago, Tunísia, Tuvalu, Uganda, Uruguai, Uzbekistan, Vanuatu, Veneçuela, Vietnam, Djibouti, Zàmbia i Zimbabwe.





Els que imposen modalitats de quarantena són Azerbaidjan, Benín, Cambodja, Corea de Sud, Equador, Etiòpia, Finlàndia, Hongria, Iran, Irlanda, Islàndia, Illes Cook, Lituània, Nauru, Papua Nova Guinea, Regne Unit, Saint Vincent i les Grenadines , Saint Lucia, Seychelles i Ucraïna.

Finalment, els que requereixen un altre tipus de mesures són Albània, Antigua i Barbuda, Bangla Desh, Bielorússia, Bulgària, Xipre, Croàcia, Estònia, Grècia, Itàlia, Jamaica, Laos, Polònia, Tanzània, Turkmenistan i Turquia.