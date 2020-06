Les protestes ciutadanes podrien estar augmentant el distanciament social

Un dels mantres més repetits pels governs, institucions internacionals i autoritats sanitàries durant la pandèmia del Covid-19 ha estat la necessitat d'aplicar distància social. Per aquest motiu, fa unes setmanes molts ciutadans a Espanya es van indignar al veure les protestes al barri de Salamanca en contra de Govern central. Perquè quan hi ha grans aglomeracions, no és possible respectar la distància.









A l'altra banda de l'Atlàntic, als Estats Units, les protestes ciutadanes pel presumpte assassinat de George Floyd a mans de la policia també han escandalitzat les autoritats sanitàries, que temien un gran rebrot del Covid-19. No obstant això, no hi han hagut rebrots generalitzats ni a Espanya ni als Estats Units, de manera que molts acadèmics s'han començat a preguntar quin efecte tenen realment aquest tipus d'esdeveniments.





Un estudi publicat per investigadors de National Bureau of Economic Research dels Estats Units suggereix que les protestes ciutadanes podrien estar generant just el contrari que tothom creu: acaben augmentant la distància social. "Altres persones que no desitgen participar a les protestes, potser per temor a la violència dels enfrontaments policials o disturbis generals, poden haver optat per evitar espais públics", suggereix la investigació.





"Això pot tenir un efecte compensador, augmentant el distanciament social en altres parts de la població", expliquen els experts del National Bureau of Economic Research.





Utilitzant dades anònimes de rastreig de telèfons mòbils de SafeGraph, Inc., així com dades de la prevalença local del COVID-19 dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties, els investigadors han pogut demostrar que "les ciutats que van tenir protestes veure un augment en el comportament de distanciament social per a la població en general en relació que les ciutats que no ho van fer ", assenyalen.





"Les nostres investigacions suggereixen que qualsevol disminució directa en el distanciament social entre el subconjunt de la població que participa en les protestes es veu més que compensada per l'augment del comportament de distanciament social entre d'altres que poden optar per refugiar-se a la llar i eludir els llocs públics mentre les protestes estan en marxa", indica l'informe.





"No trobem evidència que el creixement net de casos de Covid-19 hagi augmentat des del començament de les protestes de Black Lives Matter, i fins i tot tenim l'evidència que s'ha produït una petita disminució del creixement dels casos al llarg de aquestes setmanes ", sentencien a l'estudi.