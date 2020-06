PSOE i Podem acorden un pla per a la Reconstrucció que deixa fora l'impost a les grans fortunes

PSOE i Unides Podem han acordat aquest dimecres un document conjunt amb propostes per a la recentment creada Comissió parlamentària per a la Reconstrucció social i econòmica d'Espanya en el qual no concreten la creació d'un nou impost que gravi les grans fortunes, com volien els de Pablo Iglesias .









Els dos grups sí aposten per pujar els impostos per assimilar la càrrega fiscal a Espanya a la mitjana dels països de la UE, si bé eviten concretar quines en el seu acord.





En el text registrat a última hora d'aquesta tarda al Congrés, defensen "avançar en la seguretat jurídica, certesa i progressivitat" de el sistema fiscal espanyol, "amb la finalitat que aportin més els que més tenen perquè rebin més els que més ho necessiten "i aposten per" desenvolupar de manera efectiva una fiscalitat verda, segons les recomanacions de la Unió Europea.





També aposten per "enfortir la prevenció i lluita contra el frau fiscal, especialment el relacionat amb les grans fortunes i l'economia submergida, en cooperació entre administracions, tant a escala nacional com internacional".