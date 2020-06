Govern central i agents socials intenten de nou arribar un acord sobre els ERTOs

Govern i agents socials intentaran tancar aquest dijous un acord per prorrogar fins al 30 de setembre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) vinculats a la crisi sanitària després que en la reunió d'ahir l'Executiu plantegés una nova proposta que avui s'analitzaran de manera interna sindicats i empresaris.













D'aconseguir-se aquest dijous l'acord, es convocaria un Consell de Ministres extraordinari, previsiblement demà, per aprovar el Reial decret llei amb la pròrroga dels ERTO, ja que l'actual regulació expira el proper dimarts, 30 de juny.





En la proposta de Govern destaquen dues novetats: el manteniment dels ERTOs de força major total per a les empreses que encara no han tornat a l'activitat i la possibilitat que les empreses que es vegin obligades a tancar de nou per culpa d'un rebrot del coronavirus poden acollir-se a un ERTOs de força major.





La proposta que ha realitzat el Ministeri de Treball a sindicats i empresaris preveu que als ERTEs de força major total vigents actualment se'ls apliqui una exempció en les cotitzacions empresarials del 70% al juliol, del 60% a l'agost i del 35% al setembre en el cas d'empreses amb menys de 50 treballadors. Per a les empreses amb més de 50 empleats, l'exoneració de quotes serà del 50% al juliol, del 40% a l'agost i del 25% al setembre.





Aquests percentatges són menors que els establerts fins al 30 de juny, que eren de el 100% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les de més de 50, però suposa millorar la proposta anterior del Govern central, en la qual no es contemplaven els ERTOs de força major totals (aquells en què tots els treballadors de l'empresa estan inclosos en el ERTOs), segons el secretari de Política Sindical d'UGT, Gonzalo Pino.





En el cas d'empreses que actualment estan actives però que es vegin obligades a tancar com a conseqüència d'un rebrot de virus, el Govern central planteja que puguin acollir-se a un ERTO de força major, que comptaria amb una exoneració de quotes per a les empreses del 80% si la seva plantilla és inferior a 50 treballadors i del 70% si té més de 50 treballadors.





"Aquests recursos donen moltes més garanties perquè els ERTEs segueixin actuant com a protecció", ha destacat Pino.





Per als ERTOs de força major parcial (en els quals hi ha treballadors ja fora de l'ERTO) i per als ERTOs per causes objectives (tècniques, organitzatives, econòmiques i de producció), les exoneracions a les empreses serien les mateixes: per a les empreses de menys de 50 treballadors arribarien al 60% pels treballadors que tornessin a l'activitat i el 35% pels que seguissin a El'RTO, mentre que per a les de més de 50 treballadors serien de el 40% per cada treballador que es reincorporés al seu lloc i del 25% pel que seguís a l'ERTO.





Els ERTOs de causes objectives passarien així a tenir exempcions de quotes, abans només aplicables als ERTO de força major. L'objectiu és facilitar la transició dels segons als primers ara que ja ha finalitzat l'estat d'alarma. Així, les empreses i entitats afectades per ERTOs de força major hauran de procedir a reincorporar als treballadors, primant els ajustos en termes de reducció de jornada.





UNA EMPRESA EN ERTO NO PODRÀ CONTRACTAR, TRET ALGUNA EXCEPCIÓ

La resta dels elements d'aquesta nova proposta de Govern es mantenen respecte a l'anterior, segons Pino. Així, l'Executiu planteja prohibir a les empreses en ERTO la realització d'hores extraordinàries, l'establiment o la represa d'externalitzacions de l'activitat i la concertació de nous contractes, ja siguin de mera directa o a través d'una empresa de treball temporal (ETT) .





Les empreses en ERTO només podran contractar o externalitzar tasques si els treballadors del seu centre de treball no poden per formació, capacitació i "altres raons objectives o justificades", realitzar les funcions encomanades a l'empleat que es contracta o l'externalització. Per a això, l'empresa haurà d'informar prèviament als representants legals dels treballadors.

Aquesta prohibició, que durarà mentre estigui vigent l'ERTO, seria d'aplicació tant als ERTOs de força major com als ERTOs per causes objectives i sancionables en cas d'incompliment.





Així mateix, la proposta s'estén als ERTOs per causes objectives la prohibició de acollir-se a aquest procediment si l'empresa té domicili en un paradís fiscal. Tampoc podrà repartir els dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliqui l'ERTO, excepte si l'empresa en qüestió abona prèviament l'import de les exoneracions gaudides (aquestes mesures s'aplicaven anteriorment només als ERTOs de força major). La limitació en el repartiment de dividends no és aplicable a les empreses que, a 29 de febrer d'aquest any, tinguessin menys de 50 treballadors en plantilla.





A el mateix temps, l'Executiu planteja estendre el compromís de manteniment de l'ocupació de sis mesos a les empreses que realitzin ERTOs per causes objectives. Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les exoneracions de cotitzacions associades a aquests ERTOs, el termini de sis mesos en què estaran obligades a mantenir l'ocupació es computa a partir de entra en vigor de el nou decret.





La proposta preveu que les prestacions per desocupació associades als ERTOs (que es concedeixen sense necessitat de complir el període de carència i que impliquen 'comptador a zero') es mantindran fins al 30 de setembre, llevat de les dels fixos discontinus, que es prolongaran fins al 31 de desembre.