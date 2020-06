El Defensor de el Poble presenta els seus suggeriments sobre les residències al Ple de Congrés

El Defensor de el Poble en funcions, Francisco Fernández Marugán, presentarà aquest dijous davant del Ple de Congrés dels informe d'activitats de la institució en els anys 2018 i 2019, en els quals es recullen algunes queixes sobre el sistema sanitari o el model de residències de grans, que en els últims mesos s'han posat "més d'actualitat que mai", com ha assenyalat el mateix titular de la institució.









El document de 2018 arriba ara a la Cambra perquè en el seu dia no va poder ser presentat. L'activitat de Congrés i del Senat va decaure davant la convocatòria d'eleccions a l'abril i novembre de l'any passat. El de 2019, per la seva banda, porta mesos de retard per la crisi sanitària del Covid19. El Defensor de el Poble formava part d'un dels col·lectius de risc davant el coronavirus, per superar els 60 anys d'edat i no va poder acudir a la seu parlamentària fins al passat 13 de maig.









Segons va explicar al Congrés, el 2018 el seu departament va tramitar un total de 16.998 queixes, fet que suposa un 45,6% menys que l'any anterior; mentre que un any després aquesta xifra es va elevar a les 20.215. Per contra, les actuacions d'ofici de la institució van caure en 2019 pel que fa a l'any anterior. Així, mentre l'any passat es van registrar 266 investigacions, el 2018 van ser 372.





En l'informe de 2018 es recullen encara conseqüències de la crisi econòmica, segons va explicar en el seu moment Fernández Marugán. Així, les principals queixes rebudes tenen a veure amb problemes d'habitatge i, especialment, sobre l'adjudicació d'habitatges de protecció pública, les ajudes en matèria d'habitatge o la venda d'habitatge de protecció pública a empreses privades. També han rebut denúncies per la "minva" de l'atenció sanitària per les "mancances humanes i materials", la gestió de l'acollida humanitària, o sobre la neutralitat ideològica a les escoles.





UN EXAMEN A L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

Pel que fa a 2019, les principals actuacions de la institució s'han basat en la compensació de la reducció dels pressupostos sanitaris de les administracions públiques; la insuficiència de recursos sanitaris en les zones rurals i la manca de cobertura d'especialistes en l'àmbit de l'atenció primària; el sistema de copagament de medicaments; les deficiències en les instal·lacions escolars, els problemes per obtenir beques i ajudes; o fallades en el sistema de protecció a les víctimes de violència de gènere, entre altres.





Destaca que en l'informe de 2019, el Defensor de el Poble inclou un estudi específic sobre les residències de gent gran, un tema que, ara, ha té "més actualitat que mai", com ha explicat Fernández Marugán, com a conseqüència de la crisi sanitària del coronavirus. Després de l'estudi, el Defensor de el Poble ha suggerit a les administracions corresponents a la realització d'una "revisió profunda" del modem, per "una atenció de qualitat centrada en l'individu, la seva dignitat i els seus drets".





En concret, advoca per "prestar una major atenció pressupostària, formativa, dotacional i inspectora" en aquests centres per poder fer front als reptes actuals i futurs, així com revisar a l'alça les ràtios de personal d'atenció directa.