La Generalitat assegura que tancar les escoles "no serà de les primeres mesures" si hi ha una segona onada

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha assegurat que el tancament d'escoles "no serà de les primeres mesures" que es prendran en el cas que es produeixi una segona onada de contagis de coronavirus.









"Amb la informació que tenim ara, prendrem unes decisions diferents, intentant mantenir la normalitat a les escoles", ha afirmat la consellera en una entrevista aquest dijous a Ràdio 4, i ha afegit que es protegirà les persones vulnerables.





Ha sostingut que la decisió de tancar les escoles "va ser una decisió encertada en aquell moment", però també ha explicat que ara se sap que els menors no són hipertransmisors de virus com es va dir en un primer moment.





LES VULNERABLES, LES PRIMERES

Vergés ha concretat que per a un nou confinament s'està pensant en els col·lectius i les persones més vulnerables, que "seran les primeres" que prendran mesures i als qui demanaran que surtin el mínim en cas que hi hagi augments de casos.





Preguntada per si es faran recomanacions de confinament o si serà obligatori, la consellera de Salut ha apel·lat a la consciència de les persones, però ha assegurat que signaran "les resolucions que calguin per protegir les persones més vulnerables".





"Podem fer coses sense confinament total", ha destacat Vergés, que ha explicat que la Generalitat està preparant-se per una segona onada i per als brots que pugui haver-hi, i per això comprarà material per fer front a la pandèmia.





Els experts diuen que aquesta nova onada serà més probable a la tardor, ha concretat la consellera, que no ha descartat que s'avanci a estiu: "En principi no ho contemplem, però pot passar", i ha avisat que hi haurà brots per l'obertura de fronteres i l'arribada de turistes.





SANITARIS

Sobre les crítiques a la compensació salarial als sanitaris pel seu treball durant la pandèmia, la consellera ha reconegut que sabien que "aquest reconeixement als professionals sanitaris no podia ser una cosa perfecta ni a gust de tothom".





Ha argumentat que s'ha decidit en base a la responsabilitat i el percentatge de sou, però "mai és perfecte", i ha destacat que volen que això vagi més enllà d'un reconeixement puntual, amb un increment pressupostari de 40 milions d'euros en 2021 i 2022.





APPS DE RASTREIG

Vergés ha afirmat que el Govern "de moment" descarta usar aplicacions mòbils amb tecnologia bluetooth per rastrejar persones en contacte amb casos positius, perquè ha defensat que no aporten la seguretat tecnològica necessària.





"No té el rigor que hauria de tenir. No compleix amb els rigors ètics", ha opinat la consellera, que ha afegit que s'estan preparant per utilitzar tecnologies per gestionar bé grans volums de casos.





Quan li han preguntat per la retirada del contracte de Ferrovial per al rastreig de contactes, Vergés ha assenyalat que són una petita part d'operadors dins el circuit, que volen que sigui més integrat, i ha afirmat: "Estem mirant com es pot fer i què necessitem. Quan ho sapiguem ho explicarem".