Durant la pandèmia han augmentat la discriminació i la violència contra el col·lectiu LGBTI, segons Amnistia Internacional

Amnistia Internacional ha denunciat que la pandèmia de la Covid-19 està "fent visible i aprofundint la discriminació, violència i altres violacions de drets humans" contra el col·lectiu LGBTI a tot el món.













Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, l'organització ha recordat que encara avui a 70 països del món se segueixen penalitzant les relacions entre persones de el mateix sexe, i en 12 d'ells pot suposar pena de mort . Així mateix, ha denunciat que activistes LGBTI segueixen sent "assetjats".





En concret, ha assenyalat que durant la pandèmia en alguns països s'han impulsat mesures que pretenen invisibilitzar les persones trans, o s'ha criminalitzat el col·lectiu com a presumptes responsables de la crisi sanitària per part de grups polítics i religiosos. "Tot això dispara les alarmes davant un retrocés dels drets de les persones LGBTI, en un any en què no podran celebrar-se les Marxes de l'Orgull", ha avisat l'organització.





Encara que al principi es va voler ajornar per la pandèmia de l'coronavirus, finalment el Comitè Organitzador de l'Orgull Estatal LGBTI va acordar celebrar les Festes de l'Orgull de Madrid en 2020 de manera virtual entre l'1 i 5 de juliol. A més, es realitzaran accions en línia el dia 28 de juny.





Així, davant la impossibilitat que aquest any es puguin celebrar manifestacions de l'Orgull LGBTI, Amnistia Internacional Espanya animarà la decoració de balcons amb colors arc de sant Martí promoguda per la Federació Estatal de Gais, Lesbianes, Trans i Bisexuals. Així mateix, ha avançat que participarà el proper 4 de juliol.





"RETROCESSOS" PER AL COL·LECTIU A LA PANDÈMIA

Des de l'entitat han denunciat que a Hongria, el passat 19 de maig, el primer ministre, Viktor Orban aconseguia tirar endavant una llei que prohibia a les persones transgènere i intersexuals canviar el seu gènere en el document d'identitat. Aquesta mesura, segons l'ONG, afecta unes 30.000 persones al país i que les exposa a una major discriminació.





"Qui s'atreveix a utiltzar el seu document d'identitat per recollir un paquet, anar al metge, sol·licitar una feina, quan apareixes amb un nom que no es correspon amb la teva identitat de gènere en un país on ja de per si existeix un entorn intolerant i hostil contra la comunitat LGBTI? Sens dubte, es tracta d'un greu retrocés per als drets les persones transgènere i intersexuals àmpliament estigmatitzades a Hongria", ha declarat el responsable de diversitat sexual i de gènere a Amnistia Internacional Espanya, Carlos Sanguino.





Així, l'entitat ha remarcat que en nombrosos països, les mesures de desescalada de la pandèmia "han ignorat la realitat de les persones trans". En llocs com Perú, Colòmbia o Panamà es van establir passejos al carrer dies diferents per a homes i dones i, d'aquesta manera, les persones trans havien de sortir al carrer segons el gènere que indica el seu document d'identitat, fet que els exposava a més discriminació, més multes, i fins i tot a violència, també policial, segons AI.





Així mateix, ha apuntat que "les restriccions a l'atenció mèdica de tot allò que no sigui la COVID-19 en nombroses parts de món, està paralitzant també processos de transició de milers de persones trans en països com els Estats Units, l'Índia o Austràlia". Els seus tractaments hormonals romanen en uns llimbs, l'atenció psicològica s'alenteix i les intervencions es posposen. Tot això impacta profundament en la salut psicològica d'aquestes persones ", ha assenyalat l'ONG.





"Els governs han de garantir que les persones LGBTI no són discriminades en aquesta pandèmia pel que fa a l'accés a el dret a la salut, i han de prendre mesures que impedeixin la discriminació d'aquest col·lectiu i sobretot qualsevol acció que posi en risc la seva seguretat i les seves vides ", ha manifestat Sanguino.





RECONEIXEMENT LEGAL DE PERSONES TRANS A ESPANYA

En el cas d'Espanya la reforma de la Llei 3/2007 de 15 de març sobre persones transgènere reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, segueix esperant.





En aquest context, Amnistia Internacional ha destacat que és "imprescindible adoptar totes les mesures necessàries per permetre a les persones trans adequar la realitat legal a la identitat de gènere sentida mitjançant un procediment ràpid i accessible, per al que urgeix suprimir tot requisit mèdic".





"La llei ha de suprimir les restriccions arbitràries pel que fa a l'edat per al reconeixement legal del gènere, avaluant cada cas concret, i tenint en compte l'opinió lliurement expressada per la persona menor sobre el seu interès superior, d'acord amb l'evolució de les seves capacitats ", han defensat des de l'organització.





HOMOFÒBIA SOCIAL I VIOLÈNCIA CONTRA EL COL·LECTIU

Així mateix, ha denunciat que durant aquests mesos líders polítics i religiosos han intentat responsabilitzar de la pandèmia al col·lectiu LGBTI, i fins i tot administracions van permetre tracte cruel contra membres de la comunitat LGBTI.





Per exemple, Amnistia Internacional s'ha referit a Israel o Turquia, on rellevants líders religiosos van assegurar que la COVID-19 era un càstig diví per l'homosexualitat i que aquest col·lectiu tenia més risc de contraure la malaltia. Així mateix, ha afirmat que també a Turquia, líders locals, veien darrere de l'arc de Sant Martí -símbol internacional de la unió davant de la pandèmia- una campanya encoberta per convertir els i les menors en homosexuals.





L'ONG també recorda que un rebrot de virus a Corea de Sud, segons sembla en una zona de locals LGBTI, "va disparar l'homofòbia i les amenaces a les xarxes cap al col·lectiu LGBTI, i va dificultar a les autoritats localitzar les persones que poguessin estar contagiades i prendre mesures per frenar aquest rebrot ".





Això sí, des de l'organització han fet èmfasi que també en el que va d'any s'han produït "bones notícies" per al col·lectiu LGBTI. Per exemple, l'ONG ha recordat que el passat mes de gener, a Irlanda de Nord per primera vegada les parelles de el mateix sexe van poder inscriure en el registre per contraure matrimoni; i el passat 26 de maig, Costa Rica legalitzava també el matrimoni homosexual.





D'altra banda, ha incidit en que Alemanya va prohibir el passat 8 de maig l'ús de "teràpies de Conversió", ja que van considerar que l'homosexualitat no es tracta d'una "malaltia" i per tant no necessita "curació".