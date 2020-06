El Govern central i les organitzacions d'autònoms esperen arribar avui a un acord sobre la prestació extraordinària

El Govern central i les organitzacions d'autònoms podrien tancar avui la pròrroga de la prestació extraordinària per cessament d'activitat dels autònoms, segons han confirmat fonts de la negociació, que donen per fet que avui s'arribarà a un acord.









En una entrevista al programa d''Ana Rosa', el president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, ha afirmat que està convençut que avui es pot tancar la pròrroga.



"Al llarg d'aquesta setmana hem tingut reunions i esperem que al llarg de la jornada d'avui es pugui arribar a un acord amb el Govern central", ha apuntat Amor, que ha assenyalat que "queden alguns serrells pendents", però que considera que es va a aconseguir que els autònoms que estiguin en dificultats puguin tenir aquesta ajuda fins al 30 de setembre.



Així mateix, ha assenyalat que també podran tenir-la aquells autònoms de temporada que no estaven donats d'alta el 14 de març. "Espero que demà al Consell de Ministres es puguin veure cobertes les necessitats que tenen els autònoms de temporada", ha afegit.



Amor ha assenyalat que la proposta que ha fet el Govern central "sona bé" i que està en concordança amb les peticions de les organitzacions d'autònoms.



Per la seva banda, el president d'UPTA, Eduardo Abad, va assenyalar ahir que a la proposta de continuació de la prestació extraordinària per cessament d'activitat li falten "matisos", però que complia amb les seves expectatives.



Així ho va assenyalar Abad en declaracions a Europa Press després de la reunió tècnica celebrada amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.



Segons Abad, en la trobada d'ahir es va avançar "de forma important en l'acord". A més, des del seu punt de vista, en el text acordat s'han d'incloure tant la continuïtat del cessament extraordinari com un nou model de cessament ordinari o com l'ajuda a autònoms fixos discontinus o de temporada.