Crisis social: el Banc dels Aliments de Barcelona alerta que la demanda s'ha incrementat en un 40%

Quan va començar l'estat d'alarma, milers de persones van començar a fer grans compres d'aliments. Hi va haver més de 110.000 persones que no van poder fer acopi. És per aquest motiu, que al Banc dels Aliments de Barcelona estan més actius que mai per ajudar a tots els col·lectius vulnerables.





Des del Banc també pateixen algunes complicacions a causa de la crisi del coronavirus. D'una banda, "la majoria dels voluntaris són persones de més de 65 anys, pel que estan dins del grup en situació de risc", indica el director de el Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas. D'altra banda, algunes de les entitats socials amb les que treballen segueixen sense estar operatives.





La realitat és que les peticions d'ajuda no han estat menors malgrat que ja s'estigui a la 'nova normalitat'. "Esperàvem que la situació millorés, però no ha estat així. La demanda puja i hem d'estar preparats", assenyala el director de l'organització.









Entre els col·lectius més vulnerables, es troben, segons esmenta Fatjó-Vilas, les persones que formen part de l'economia sumergida, els autònoms sense ingressos, i aquelles persones que tenen ingressos mínims, que vivien en en un habitatge llogant una habitació i han estat desnonats . Aquest últim grup ha quedat "totalment desprotegit".





Es podria afegir un altre col·lectiu més: la gent en trànsit. "Col·lectius de gent que no podien tornar al seu país d'origen o no podien sortir d'aquí. S'han hagut de quedar aquí sense cap tipus de recursos", explica el director.





Un 40% més d'usuaris





El Banc dels Aliments de Barcelona ha fet balanç dels últims 3 mesos, des que es va declarar l'estat d'alarma el passat 14 de març. L'organització indica que unes 160.849 persones reben ajuda alimentària a través de 382 entitats d'iniciativa social, un 40% més que abans de declarar-se l'emergència sanitària.





S'han distribuït 5.203.276 kgs d'aliments en el període que va del 14 de març al 14 de juny de l'any 2020, amb un valor PVP estimat de 11.551.273 d'euros. El Banc dels Aliments assegura que "han assolit les xifres més elevades en 32 anys d'història, tant pel nombre de persones ateses com pel de quilos distribuïts en aquest període de temps".









Campanya d'emergència





Per poder superar la crisi, el Banc dels Aliments ràpidament es va posar en marxa i va llançar una campanya d'emergència , en què van fer una crida a les donacions per fer possible el transport pel seu compte.





Gràcies a aquestes donacions, també es compraran béns bàsics i imprescindibles (llegums, conserves, oli, productes infantils ...) perquè els col·lectius vulnerables puguin tenir a la seva disposició aliments per a subsistir.





El Banc també es va encarregar de compartir un vídeo a YouTube mostrant la realitat que viuen actualment. A través d'aquest document visual, pretenen fer una crida de solidaritat, mitjançant la seva pàgina web www.bancdelsaliments.org









Entre les organitzacions que van col·laborar en aquest temps de pandima es troba La Fundació CaixaBank que proporcionant grans donacions de béns impresindibles i captació de donacions . Recentment, la companyia de serveis per a transportistes, OnTurtle, ha col·laborat per ajudar les famílies més vulnerables i en exclusió social, amb un donatiu d'un total de 14.045,53 euros. I, per part de l'administració, la Generalitat ha posat en marxa un pla d'ajudes als productors locals subvencionant la compra de productes.





Tot i així, l'organització necessita moltes més donacions i voluntaris disposats a ajudar encara que sembli que ja està tot solucionat en aquesta 'nova normalitat'. "La demanda d'aliments no està baixant. Estem satisfets, i preocupats, perquè això va per llarg i cal mantenir aquesta solidaritat i aquest suport, cosa que no serà fàcil", confessa el director de el Banc dels Aliments.