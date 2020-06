L'Índia de Narendra Modi, una nació abocada a l'hinduisme

El 18 de març de 2016, un grup de vigilants va matar a cops un home i un nen de 12 anys a l'estat Jharkhand, a l'Índia. Els cossos van ser trobats penjats d'un arbre, tots dos amb les mans lligades darrere de l'esquena. El motiu de l'assassinat va ser que es dirigien cap a una fira d'animals de districte de Latahar, on, segons van al·legar els assassins, anaven a vendre vaques. "Si hagués sortit, ells també m'haurien matat", va explicar desesperat a Human Rights Watch el pare de el noi, que va ser testimoni de la violenta escena. "El meu fill cridava demanant ajuda, però estava tan espantat que em vaig amagar".









En la religió hinduista -practicada aproximadament pel 80% de la població- la vaca és un animal sagrat, així que matar-la és un delicte. En canvi, no és així per als musulmans -que representen el 14,23% de la població total. La divergència d'ideologia és motiu de discriminació i des de fa anys es repeteixen incidents en què els musulmans moren a mans d'extremistes nacionalistes hindús.

El subcontinent indi és conegut com la democràcia més gran del món. Quan es va independitzar el 1947, el Congrés Nacional Indi (CNI) de Mahatma Gandhi va establir la idea de la identitat índia com a sinònim de diversitat. Aquest va ser el principi fundacional d'un país de més de 1.300 milions d'habitants, en què conviuen més de 20 idiomes cooficials i les religions més esteses del món: l'hinduisme, l'islam i el cristianisme, a més d'altres minoritàries com el jainisme i el sikhisme. Els successors de Gandhi al CNI van seguir aquesta línia governamental, però el 2014 la política va fer un gir a la dreta: el Bharatiya Janata Party (BJP) -o Partit Popular indi- de Narendra Modi va arrasar a les urnes, obtenint 282 escons enfront dels 60 de la coalició liderada per l'hegemònic CNI. El mandatari va prendre càrrec de possessió el 26 de maig de 2014 i el mes de de maig de l'any passat va guanyar les seves segones eleccions. Amb el gir a la dreta, la nació també es va bolcar cap a la idea de l'hinduisme com a puresa nacional. El BJP, qualificat com a partit de dretes, té les seves bases a la Hindutva -nacionalisme hindú-, que equipara l'Índia amb una nació únicament hindú i no plural. Aquesta creença és perillosa perquè deixa de banda a les minories que viuen al país.





El discurs populista i antipluralista

En el seu discurs preelectoral, Modi va dotar d'un nou significat al secularisme del Congrés Nacional Indi i va assegurar que havia servit durant molts anys com una manera de beneficiar la minoria musulmana.





Amb el seu discurs, Modi va forjar la idea entre els hindús que el CNI els havia relegat a un segon pla, i en aquest context el mandatari es va oferir com la millor opció per donar-los veu. L'èxit del seu discurs rau en el seu caràcter populista i personalista. L'actual president presenta l'Índia com una terra d'oportunitats i no d'almoines i es proclama a si mateix com un membre més de el poble que lluita per una "nova Índia". Sempre que pot recorda el seu passat com chaiwalla -vendedor de te- en estacions de tren de Gujarat per apel·lar a la seva condició de ciutadà de classe baixa, oposada a les elits de el Congrés Nacional Indi. "És lluitar contra la corrupció un crim? No. És el meu crim estar lluitant en favor dels pobres? No. Estic lliurant una batalla per vosaltres. Què pot fer aquesta gent contra mi? Sóc un faquir; agafaré la meva bossa i marxaré. És aquest esperit de faquir el que m'ha donat la força per lluitar pels pobres ", proclamava Modi el 2017. Així, durant la campanya electoral les fortes expectatives de la societat després dels anys de corrupció del CNI van trobar representació en les seves paraules: Modi va prometre que només li calien necessitava 10 anys per conduir el país a un situació econòmica millor i, entre aquestes promeses, també parlava de l'exaltació nacionalista hindú, de manera que una part de la població hindú va relacionar les aspiracions d'una vida millor amb la Hindutva.









La postura del mandatari no és nova: amb 8 anys va començar la seva militància a la Rashtriya Swayamsvak Sangh (RSS), una organització nacionalista hindú d'extrema dreta, fundada el 1925 com a part de la resistència antibritànica i com a resposta als conflictes entre hindús i musulmans. Durant els anys de lluita per la independència, la RSS advocar per la protecció dels interessos polítics, religiosos i culturals de l'hinduisme. Aquesta organització, de la qual va formar part el radicalitzat assassí de Gandhi -molt abans de cometre el crim, segons la versió oficial- ha estat prohibida en diverses ocasions pel Partit de Congrés, acusada d'estar implicada en la violència intracomunitària. Històricament associada al BJP, es diu que la RSS actua com a viver ideològic d'aquest partit polític, ja que alguns dels seus principals líders han estat o són membres de l'organització.





odi institucionalitzat

Al desembre de 2019 el parlament indi va aprovar de manera llampec la Llei de Ciutadania proposada pel Govern de Modi, que facilita la ciutadania a les minories religioses dels països veïns, excepte als musulmans. Un informe de Human Rights Watch va denunciar el passat maig que "els musulmans a l'Índia han estat cada vegada més en risc des que el govern de el partit nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP), dirigit pel primer ministre Narendra Modi, va ser elegit per primera vegada el 2014".





Després de l'aprovació de la Llei de Ciutadania, els indis van sortir als carrers a protestar contra el govern, i van arribar a paralitzar el nord-est de Nova Delhi. També protestaven contra l'anunci del Registre Nacional de Ciutadania, que obliga els ciutadans indis a acreditar que resideixen al país des de fa generacions. Però la falta de documents de molts ciutadans podria provocar que molts musulmans acabin sent apàtrides al seu propi país.





L'odi sistemàtic de l'actual primer ministre ve de lluny: Modi va ser ministre cap de l'Estat de Gujarat entre 2001 i 2014. Quan el 2002 es van produir episodis de violència que van donar lloc a la mort de més de mil persones en aquest estat -la majoria elles musulmanes-, se'l va acusar de no haver evitat l'incident. "Els atacs van ser planejats amb antelació i organitzats amb l'extensiva participació de la policia i els oficials governamentals", va dictaminar Human Rights Watch, que va elaborar un informe sobre la complicitat de l'Administració en la matança. Per contrarestar les crítiques, Modi va intentar donar importància a les millores econòmiques a Gujarat, un estat el PIB va créixer al voltant d'un 10% anual entre 2005 i 2012.





Durant els últims anys, el BJP ha promogut campanyes en què la comunitat musulmana és assenyalada com agressora. Els exemples més representatius són la campanya contra la "yihad de l'amor", en què s'assegura que els homes musulmans intenten seduir joves dones hindús per convertir-les a l'islam, o les campanyes per alliberar les vaques, que han causat desenes de morts en els últims anys. D'altra banda, el partit ha dotat d'importància als valors tradicionals hindús: ha canviat llibres de text en alguns estats perquè la religió guanyi pes en la història índia, ha reforçat el veganisme a les escoles, potenciat la importància del ioga i prohibit l'alcohol en alguns estats. Els actes del mandatari indi que atempten contra la integritat dels musulmans no són pocs. Després que el BJP guanyés les eleccions de l'estat d'Uttar Pradesh, l'estat més poblat de l'Índia, Modi va triar a Yogi Adityanath com a ministre cap, l'home que va començar l'acusació de la "yihad de l'amor" i que va assegurar que "si els musulmans mataven a un hindú, ells matarien a 100 musulmans".

"Des 2014 estan polaritzant a hindús i musulmans per atraure el vot hindú, però el d'Adityanath és una declaració amb la qual confirmen que van a fer-ho obertament", explicà l'economista indi Arun Kumar. "Això és una cosa molt perillosa des del punt de vista social".









L'incident de Jharkhand, en què un home i un noi van ser penjats d'un arbre, no va ser el primer ni l'últim cas de delicte d'odi contra els musulmans. La persecució i matança de musulmans considerats contrabandistes de vaques s'està expandint. Segons Human Rights Watch, entre maig de 2015 i desembre de 2018, almenys 44 persones -36 d'elles musulmanes-, van ser assassinades en 12 estats indis i al voltant de 280 van resultar ferides en més de 100 incidents diferents en 20 estats de país. El govern, lluny d'intentar frenar aquesta violència, protegeix i dóna poder als perpetradors, i en alguns estats les autoritats estan intentat legalitzar els grups de vigilància de les vaques. "Avui es diu que un bon indi és un bon hindú, i que el bon hindú és aquell que no mata una vaca. Però un hindú millor és aquell que mata a qui ha matat a una vaca. Tal reducció d'idees és molt perillosa", explica l'analista Uday Bashkar.

En 2018, el Tribunal Superior de Justícia va introduir mesures "preventives, correctives i punitives" per frenar la violència, i tot i que a l'agost de 2018 Modi es va manifestar en contra dels atacs -després mesos de silenci-, sembla que les xifres i els seus propis actes van en contra d'aquestes paraules. Segons un estudi de FactChecker.in , una organització índia que rastreja els informes de violència, fins al 90 per cent dels delictes d'odi basats en la religió en l'última dècada van ocórrer després que Modi assumís el càrrec.





Després de 6 anys al govern, Modi no està traient l'Índia del forat econòmic -és acusat d'ocultar la greu situació de l'atur-, però sembla que la seva estratègia està funcionant. El discurs nacionalista el va portar a conservar la popularitat entre els ciutadans i a guanyar les seves segones eleccions amb majoria absoluta.