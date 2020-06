La constitució espanyola de 1978 va establir una «monarquia republicana»

Es adverteixen si no vents de fronda, si com a mínim brises que tendeixen a posar en dubte la validesa del consens constitucional arribat a Espanya el 1978 que va permetre aprovar una llei fonamental acceptada per tots els partits, excepte alguns molt minoritaris extremistes i va ser recolzada inequívocament pel poble espanyol.









Un consens que, a la fecunda i inestable peripècia constitucional espanyola, només havia existit amb anterioritat, a la seva manera, en l'elaboració dels textos de 1837 i 1876. Sembla, per tant, un moment molt oportú no només per analitzar el vigent text , sinó per contrastar-lo amb els precedents que hi ha hagut al nostre país des de principis de segle XIX i així ho ha fet el catedràtic de Dret constitucional de la Universitat de Valladolid Joaquín Varela Suanzes-Carpegna en la seva "Història constitucional d'Espanya. Normes, institucions, doctrines "que publica Marcial Pons.





Realment la nostra història constitucional és tan rica com inestable, llevat d'algunes honroses excepcions. Tot va començar amb l'Estatut de Baiona imposat per Napoleó després de la renúncia dels Borbons i l'entronització imposada de Josep I. Una carta atorgada que no va arribar a tenir veritable vigència. Com tampoc la va tenir la famosa constitució de Cadis, elaborada per les Corts reunides a l'illa de Lleó durant la guerra de la Independència que, promulgada el 19812 en absència de Ferran VII, el Desitjat es va afanyar a derogar a la seva arribada a Espanya el 1914 . Li cal, de tota manera, el mèrit d'haver establert els principis de sobirania nacional i divisió de poders, encara que va configurar un Estat no només unitari, sinó també uniforme. Va ser no obstant això, restablerta dues vegades: a conseqüència del pronunciament de Reg al 1821 i de l'amotinament dels sergents de la Granja el 1936. Entre un i altre moment hi va haver un efímer Estatut Real de 1834 a què l'autor s'adjudica el mèrit d'haver-li posat cop de gràcia a la monarquia absoluta.





El va seguir la de 1837, tampoc molt duradora, i això malgrat que va néixer amb una inequívoca vocació integradora, frustrada per la ruptura del consens entre progressistes i moderats que va donar lloc a una reforma o, més ben dit, a una nova constitució, la de 1845., subjecta, al seu torn, a diversos projectes de revisió suspesa de fet per la "Vicalvarada" de O'Donell que va suposar l'inici d'un procés constituent. El seu fruit va ser la constitució de caràcter progressista, però «non nata», de 1856, que no va arribar a estar vigent perquè es va restablir la de 1845 amb una acta addicional.





La "revolució gloriosa" que va destronar a Isabel II va suposar sens dubte la fi definitiva de el règim de 1845, encara que l'autor puntualitza que aquell fet va ser "una revolució antidinàstica, encara que no antimonàrquica". Bona prova d'això va ser l'entronització com a rei de l'duc d'Aosta (Amadeu I) Va tenir, com és natural, la seva pròpia constitució, la de 1869 "la més progressista de la nostra generació" en paraules de Castelar, que va reafirmar el principi de sobirania nacional i va configurar una monarquia amb poder moderador, però va eludir tres temes importants: l'esclavitud, la pena de mort i els drets socials. La proclamació de la República va suposar la seva derogació «de facto» i l'elaboració d'un nou text, el de 1873, que no va arribar a aplicar-se. Malgrat això, les Corts van instituir una "república democràtica federal" de vida breu, experiència a què Varela atribueix el fracàs del federalisme al nostre país i la reticència posterior a adoptar qualsevol forma anàloga.





Tot això va arribar al final amb el retorn de la dinastia borbònica en la persona d'Alfons XII i la subsegüent aprovació d'un nou text constitucional, el de 1876, també pactat que va permetre "l'establiment d'una legalitat comuna que va fer possible el joc regular de les institucions i el lliure exercici de les prerrogatives del monarca ", mitjançant l'articulació pràctica del bipartidisme dinàstic entre Cánovas i Sagasta, una eina que va donar estabilitat a el país fins que amb la desaparició de tots dos pròcers va entrar en una llarga crisi que va acabar amb la fallida de el sistema arran del cop d'estat de Primo de Rivera el 1923. Ha estat, no obstant això i fins a la data, la més duradora de totes.





La fallida de la legalitat constitucional per la Dictadura va fer inviable la continuïtat de la monarquia i inevitable la proclamació de la segona república a 1931. Nou text constitucional en el qual Varela destaca un canvi radical amb el constitucionalisme anterior, sobretot pel que fa a la garantia dels dret individuals. Els constituents van articular un Estat integral, encara que favorable a el reconeixement d'autonomies regionals, social i laic, si bé amb un fort component anticlerical, del que culpa Azaña i Albornoz, pel que critica en la seva elaboració "el predomini de la voluntat de la majoria passant per alt el respecte degut a la voluntat de les minories ". També va tenir un projecte, no culminat, de reforma en 1935.





La guerra civil amb la subsegüent la victòria de el Moviment va suposar un canvi copernicà. Va tenir el franquisme constitució? es pregunta Valera i considera que en sentit formal no, encara que sí set lleis fonamentals que "regulaven el poder públic i els deures i drets dels espanyols des d'uns esquemes aliens, més aviat contraris, al constitucionalisme liberal". Malgrat això, en els anys setanta molts experts van acabar considerant aquest conjunt legal com una veritable constitució. L'autor no té, però, dificultat en reconèixer que "l'Estat franquista va tenir un marcat caràcter social amb el qual va aconseguir atreure a un sector de la classe treballadora".





Tot i que la llei de reforma política promoguda pel govern Suárez després de la mort del generalíssim va ser formalment l'última fonamental del franquisme, pot considerar-se de fet la primera de la democràcia. Gràcies a ella es va establir un parlament bicameral que va actuar amb caràcter constituent buscant el consens entre la dreta i l'esquerra. El resultat va ser una "monarquia republicana" i un text amb la "triple característica de ser una constitució eclèctica, de vegades ambigua, i inacabada, fruit del seu caràcter consensuat, el que la converteix en una autèntica constitució« oberta »" que va aconseguir " una legitimació social mai assolida en la nostra història "i que ha estat" un factor d'unió i no de discòrdia ".





Un llibre clar, documentadíssim, amb innombrables acotacions doctrinals sobre les influències que hi ha hagut en cada text i moment, veraç, objectiu i desapassionat, de lectura i / o consulta imprescindible per a tota persona interessada en la nostra història contemporània.