Daniel Osàcar i Felix Millet ingressen a la presó de Brians 2 per a complir la pena del cas Palau

El extresorer de CDC Daniel Osàcar ha ingressat la tarda d'aquest dijous a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), per a complir condemna pel seu paper en el desfalc de Palau de la Música, ha informat la Conselleria de Justícia de la Generalitat, i després d'un primer control dels funcionaris ha quedat ingressat a la infermeria.









Osàcar ha entrat a la presó de forma voluntària en l'últim dia en que podia fer-ho per a complir la pena de tres anys i mig de presó i una multa de 3,7 milions d'euros per un delicte de blanqueig de capitals, en concurs medial amb falsedat en document mercantil i falsedat comptable.





Millet també ha entrat a la presó, de manera voluntària en l'últim dia en què podia fer-ho per a complir la pena de 9 anys i 8 mesos de presó per quatre delictes diferents de malversació i apropiació indeguda, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i delicte contra la Hisenda Pública.





L'Audiència va fixar aquest dijous 25 com a límit per a l'ingrés a la presó també per a l'expresident de Palau, Fèlix Millet --el de fer en les pròximes hores-- i per l'exnúmero dos de Millet, Jordi Montull --que ja va entrar dilluns - després que el Tribunal Suprem (TS) confirmés la sentència del cas Palau, que ara és ferma, i que va condemnar a un total de 12 persones a penes d'entre vuit mesos i nou anys i vuit mesos de presó.





INGRESSEN A PRESÓ TOT I HAVER DEMANAT L'INDULT





Millet i Osàcar han demanat l'indult, encara que l'Audiència de Barcelona els ha denegat suspendre l'ingrés en la presó fins que es tramiti la petició als dos, tal com ells reclamaven.

Precisament l'Audiència de Barcelona va emetre la desestimació de Millet el passat 17 de juny, en un acte on els magistrats relataven que la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i la resta d'acusacions s'oposaven a la seva petició.





Consideren que les malalties que allega Millet i la seva edat "no són un impediment per al seu ingrés a la presó", i la mateixa Sala també va desestimar els recursos de súplica de Millet i d'Osàcar, que van demanar suspendre l'entrada a la presó per motius de salut.













En oposar-se a suspendre la presó fins a resoldre l'indult, la Fiscalia Anticorrupció va destacar la gravetat del cas en tractar-se d'un delicte greu comesa de forma continuada durant deu anys, per la qual cosa considera que "suposaria un absolut menyspreu als interessos generals i a l'erari públic" suspendre l'entrada a la presó.





Els que eren els principals responsables de la institució musical i el extesorero de CDC entren en la presó per a complir condemna quan falta un mes perquè es compleixin 11 anys del primer registre policial en la seu del Palau de la Música pel desviament de fons.