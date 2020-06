Jové i Salvadó dipositen 1,6 milions d'euros de fiança davant del TSJC

Josep Maria Jové, diputat d'ERC al Parlament i exsecretari general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, i Lluís Salvadó, exsecretari d'Hisenda de la Generalitat, han aconseguit reunir la fiança d'1,6 milions d'euros, part de la que els havia imposat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.









Els dos polítics estan imputats pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets relacionats amb l'organització del referèndum de l'1-O i el tribunal els va imposar una fiança de 4,5 milions d'euros. Part de la fiança, 2,8 milions d'euros, ja havia estat dipositada, per la qual cosa els faltava la quantitat que hi han entregat l'últim dia de termini que els havia donat el tribunal.





La quantitat restant l'han obtingut gràcies a les aportacions voluntàries a la caixa de solidaritat oberta per l'Associació de Foment de la Caixa de la Solidaritat i Associació Amnistia i Llibertat, lligades a ERC.





Els dos diputats republicans han agraït la solidaritat de la ciutadania: "Gràcies a les seves aportacions han fet possible el pagament d'aquesta fiança, i continuar fent front a la repressió de l'Estat i la causa general contra l'independentisme".





De tota manera, el tribunal encara ha de decidir si la quantitat consignada cobreix la fiança de Jové. Per a això haurà de donar per bons els 2,8 milions d'euros que ja va abonar al Tribunal de Comptes pel qual també està sent investigat.