Trump patina i ingressa per error 1.400 milions de dòlars a persones mortes dins el pla d'estímuls pel Covid-19

Les autoritats dels Estats Units han ingressat per error 1.400 milions de dòlars (1.247 milions d'euros) a persones mortes com a part del seu pla d'estímuls contra la crisi generada per la pandèmia del Covid-19, l'anomenada llei 'CARES', segons ha alertat l'Oficina de Control de Govern (GAO) en un informe publicat aquest dijous.









Els fons es corresponen amb els xecs de 1.200 dòlars (1.069 euros) que el Servei d'Impostos Interns (IRS, per les sigles en anglès) està remetent a gran part dels ciutadans nord-americans. La major part dels pagaments s'ha realitzat mitjançant transferències en comptes bancaris, encara que l'organisme també ha manat xecs i targetes de dèbit de prepagament per correu postal.





L'Oficina ha alertat que, pel fet que l'IRS no va comparar els enviaments amb els certificats de defuncions durant les tres primeres rondes d'enviaments d'aquests fons, en total, s'han enviat diners a 1,1 milions de persones mortes. Segons ha matisat la GAO, aquestes dades no signifiquen que l'IRS hagi comptabilitzat 1,1 milions de dipòsits rebutjats o xecs rebuts de tornada per correu postal.





El departament del Tresor, de què depèn l'IRS, ha justificat que la llei mitjançant la qual es va aprovar el pla d'estímuls requeria que les autoritats realitzaran el pagament dels 1.200 dòlars "tan aviat com fos possible". Per aquest motiu, van emprar els procediments que es van usar en 2008 durant un enviament similar, que no contemplaven confrontar les dades amb els registres de decessos.