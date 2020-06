Fundació ONCE denuncia que l'accessibilitat universal als estudis universitaris és "deficitària"

Un estudi de la Fundació ONCE adverteix que la inclusió de l'accessibilitat universal en els currículums formatius de les universitats segueix sent "deficitària" tot i que "comença a mostrar-se en forma de bones pràctiques en alguns casos concrets", i recomana oferir major formació a professorat i suport a la pràctica docent per revertir aquesta situació.













L'estudi, realitzat en col·laboració col·laboració de Reial Patronat sobre Discapacitat i el suport de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), s'ha presentat aquest dijous de forma telemàtica, i és l'informe final del projecte 'Inclusió de l'accessibilitat universal en els currículums formatius de les universitats a Espanya'.





L'estudi assenyala que la presència de continguts sobre accessibilitat universal i disseny és dispar per titulacions. En Disseny, Enginyeria Informàtica o Arquitectura més del 70% dels títols de grau ofereix a l'almenys una assignatura amb continguts sobre accessibilitat universal, mentre en les titulacions de Psicologia i Enginyeria de Camins la presència de continguts és mitjana-baixa, rondant el 35% . Finalment, es troben altres casos amb presència de continguts baixa com Enginyeria de Telecomunicacions, amb un 20%, o molt baixa com Enginyeria Industrial, amb només el 5%.





A més, hi ha diferències importants quan es comparen plans d'estudis de la mateixa titulació, segons la Fundació ONCE. "Per exemple, en el grau en Arquitectura ha un 18% dels plans d'estudis on només s'ha identificat una assignatura amb continguts relacionats amb l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom, però també hi ha un altre 18% amb cinc o més assignatures vinculades a aquests temes ", s'assenyala en l'estudi.





L'estudi indica que, des del punt de vista qualitatiu, hi ha casos on s'ha optat exclusivament per la transversalitat, introduint temes o activitats en determinades matèries, mentre en altres s'opta per les assignatures específiques o especialitzades sobre disseny per a tothom i accessibilitat universal, que poden complementar-se amb continguts transversals en altres assignatures.





Pel que fa a la visibilitat de les accions i la disponibilitat de la informació, l'anàlisi documental de les memòries de les titulacions verificades per l'ANECA mostra "l a dificultat d'identificar indicis concrets de la inclusió de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom en el currículum ", assegura la Fundació ONCE.





Aquí podeu consultar l'estudi publicat per Fundació Once: