El Govern central va donar el seu vistiplau a les tres últimes 'ambaixades' catalanes a l'exterior

El Govern espanyol ha donat el seu vist a les tres últimes 'ambaixades' que la Generalitat de Catalunya ha obert a l'exterior. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Exteriors per mitjà del secretari d'Estat d'Espanya Global, Manuel Muñiz.









La justificació oferta pel ministeri és que la Generalitat ha acceptat els suggeriments de Govern espanyol sobre les actuacions que es poden dur a terme en aquestes delegacions a l'exterior. "En el cas que succeeixi el contrari, el Govern es reserva la capacitat d'actuar", ha assenyalat Muñiz.





El secretari d'Estat ha respost d'aquesta manera a una proposició no de llei presentada per Ciutadans per la qual es pretén donar més capacitat a Govern per lluitar contra les que ha denominat "mentides" de les delegacions catalanes.





L'activitat d'Espanya Global en relació amb Catalunya també ha estat objecte de preguntes de Junts i d'ERC. Muñiz ha assegurat que la seva Secretaria d'Estat "no es constitueix en contra de ningú, de cap part de país", sinó que se sent molt orgullós de la seva diversitat.





A més, ha assegurat a la Mariona Illamola, de Junts per Catalunya, que la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, té un contacte constant i una relació constructiva amb el conseller català d'Acció Exterior, Bernat Solé, i que han tingut "múltiples converses".





Tant Junts com ERC han opinat que Espanya Global no hauria d'existir i s'han preguntat per què està danyada la imatge d'Espanya i Marta Rosique ha carregat durament contra la seva antecessora, Irene Lozano.