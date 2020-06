La sanitat privada culpa el Govern d'haver-la descuidat

La Sanitat privada probablement estigui passant el seu pitjor moment a causa de la crisi del coronavirus. Segons esmenta La Razón, les clíniques i centres de titularitat privada que van acudir en auxili de el sistema públic avançant el cost de l'assistència i els tractaments dels milers de pacients contagiats pel Covid-19 segueixen sense haver cobrat res per això.





Segons ha pogut saber el diari esmentat, l'Aliança de la Sanitat Privada (ASP), patronal que representa al voltant del 80% dels centres hospitalaris no públics que operen a Espanya, va acusar ahir el Govern de deixar "abandonat" a aquest sector, ia les autonomies, de no abonar les compensacions exigibles.





Aspe especifica que porta tres mesos sol·licitant a l'executiu ajudes i compensacions per pal·liar el dany econòmic causat per l'activitat de servei assistencial desenvolupat durant la pandèmia de salut pública, i conseqüentment, l'impacte en el sector com activitat essencial sense mesures de reorganització laboral.





A més, Aspe alerta a més de el risc de "fallida assistencial i financera" d'un sector que representa el 3,4% de l'PIB i dóna feina a voltant de 266.000 persones. Segons la patronal, aproximadament 2.400 centres sanitaris sense internament es veuran abocats a el tancament.





També lamenta que el Govern, a través de Sanitat, no li hagi prestat atenció a la petició de les clíniques de mesures fiscals i financeres després de la situació extrema que han viscut. La sanitat privada ha patit un agut descens d'ingressos i no ha estat capaç de posar en marxa mesures de reorganització laboral de les que s'han beneficiat altres sectors.





A més, ha confirmat que tot i que s'han reduït dràsticament els contagis per Covid-19 respecte a fa dos mesos, a penes atenen un terç de les consultes que registraven abans per la por al contagi i les mesures de seguretat i seqüenciació de visites. En un comunicat, l'organització que presideix Carlos Rus recorda que en una reunió de principis de juny, el ministre de Sanitat, Illa, va prometre una resposta en deu dies a la sol·licitud de mesures específiques fiscals i per dotar de liquiditat a les clíniques.





La Razón indica que entre elles figuraven compensacions per l'atenció de pacients derivats des de la sanitat pública i per la posada a disposició de recursos assistencials sota el comandament únic sanitari i les conselleries de Sanitat autonòmiques, així com un IVA superreduït sobre compres d'equips i subministraments . El sector també va demanar ser considerat en els criteris de repartiment que fixaria el reial decret de el fons autonòmic sanitari de 9.000 milions d'euros.