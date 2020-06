UGT i CCOO sortiran als carrers aquest dissabte per exigir a Govern central que garanteixi "unes vides dignes"

La nova normalitat ha arribat: el país ha aconseguit descongestionar la sanitat pública i sembla que, encara que hagi rebrots, la transmissió del Covid-19 està més controlada que fa uns mesos. No obstant això, la pandèmia, a més de tenir conseqüències sanitàries, ha provocat que molta gent perdi els seus ingressos, quedant excloses d'una societat que comença a caminar una altra vegada. Per això, la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) han convocat 51 manifestacions a tot Espanya aquest dissabte 27 per exigir a el Govern un "pacte per a la reconstrucció social".









"Sortim al carrer aquest dissabte. Però no només vam sortir les organitzacions sindicals, també surt al carrer tot el teixit associatiu d'aquest país. Sortim pel dret a reivindicar una vida digna: tenir condicions de treball dignes, tenir salaris dignes. També perquè es garanteixin els nostres drets: el dret a la salut i a l'educació, públiques i universals ", explica Carlos de Pablo, secretari comarcal de la UGT del Baix Llobregat, a CatalunyaPress.





A Catalunya els dos sindicats han convocat 11 manifestacions: Barcelona (12:00h, plaça d'Antonio López), Cornellà (12:00 plaça de l'Església), Girona (12:00, Gran Via de Jaume Primer), Granollers ( 12:00, plaça de la Porxada), Igualada (12:00, confluència Carrer de Vic i Carrer Marcel·lí Xampagnat), Mataró (12:00, la Riera (ajuntament)), Tarragona (12:00, rambla Nova (davant dels Sindicats)), Terrassa (10.30, Plaça Lluís Companys), Vic (12:00, plaça de l'Estació), Vilafranca de Penedès (12:00, plaça del Penedès), Lleida (11.00, plaça de la Pau).





El secretari general de CCOO, Unai Sordo, reclama un gran pacte social. "Estem en un moment en què requerim buscar escenaris de mínim comú denominador per sortir socialment enfortits d'aquesta situació i per això demanem acords socials i polítics perquè les elits d'aquest país s'ho deuen a la ciutadania".





Els dos sindicats temen que l'Executiu torni a repetir errors del passat. "Tenim l'experiència de com es va afrontar per part de el poder polític i el poder econòmic l'última crisi econòmica. Sempre paguen els mateixos, les persones treballadores. Vam perdre drets, vam perdre serveis públics, vam perdre salaris, vam perdre llibertats, i això no pot tornar a passar ", reclama Carlos de Pablo, de la UGT.





Des de CCOO també assenyalen que aquestes concentracions també es convoquen per llançar un "missatge d'autoconfiança". "Anem a sortir d'aquesta situació com hem sortit d'altres, la qüestió en efecte és com ho fem", afirma Unai Sordo.





Els dos sindicats recalquen que les concentracions es faran "garantint totes les mesures de seguretat que ens obliga la crisi sanitària que encara tenim".

"Hem de sortir al carrer perquè els que s'han d'implementar polítiques públiques no s'oblidin que el primer són les persones treballadores. Us convoquem i us esperem. Per unes vides dignes", sentencia el secretari comarcal de la UGT al Baix Llobregat .