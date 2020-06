Gairebé 75.000 llars reben avui el primer pagament de l'ingrés mínim vital, per un valor de 32 milions d'euros

La Seguretat Social efectua aquest divendres 26 de juny el primer pagament de l'Ingrés Mínim Vital a 74.119 llars beneficiaris, reconeguts d'ofici procedents de la prestació per fill a càrrec. En total, s'abonen 32 milions d'euros, fet que suposa una ajuda mitjana per llar de més de 430 euros al mes.









En els 74.119 llars que rebran aquest divendres l'Ingrés Mínim Vital viuen més de 250.000 persones, de les quals més de la meitat són menors d'edat, segons ha informat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en un comunicat.





Per comunitats autònomes, les que tenen més famílies beneficiades que avui reben ja el primer pagament de l'ingrés mínim vital són: Andalusia, amb 25.836; la Comunitat Valencina (9.271); la Comunitat de Madrid (7.382) i Catalunya (6.140). A l'altre extrem, estan: Melilla (409), Ceuta (366) i Navarra, amb una família beneficiària.





Les llars reconeguts d'ofici són aquells dels que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) tenia informació suficient sobre la composició de la llar per poder realitzar la reconversió. La Seguretat Social els va avisar, prèviament, per SMS i carta perquè no haguessin de sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital.





La resta dels beneficiaris de la prestació per fill a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat menor a l'33% que puguin ser beneficiaris de la nova prestació hauran de sol·licitar-ho, ja que no constava informació suficient per reconvertir d'ofici la prestació.





En els primers deu dies des de l'inici del termini per a sol·licitar a l'Ingrés Mínim Vital, s'han registrat a l'INSS 344.585 sol·licituds, la majoria presentades per via telemàtica, ja que l'atenció presencial en els Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social ( CAISS) s'ha reprès aquest dijous.





Per províncies, Madrid encapçala la llista en nombre de sol·licituds, amb 49.856, seguida de Barcelona (35.355), València (20.699) i Sevilla (20.310). Per contra, aquelles de les que s'han rebut menys sol·licituds són: Palència (571), Terol (426) i Sòria (257).





Als que realitzin la sol·licitud en els tres primers mesos (fins al 15 de setembre), i tinguin dret a ella segons la documentació acreditada, els serà concedida amb efectes retroactius des de l'1 de juny.





Els ciutadans es poden informar sobre l'Ingrés Mínim Vital a través de la pàgina web de la Seguretat Social ( www.seg-social.es ) i mitjançant el nou assessor virtual, ISSA. També disposen d'una eina de simulació, on poden comprovar si compleixen els requisits, i d'una línia de telèfon per fer consultes concretes (900 20 22 22), que funciona de 8.30 a 20.30 hores.





L'Ingrés Mínim Vital va ser aprovat pel Consell de Ministres del passat 29 de maig i estableix un nivell de renda garantible diferent per a cada tipus de llar.





Completa les rendes preexistents (entre altres, les salarials), fins a aquest llindar garantit per a cada tipologia que, en el cas de les llars unipersonals, és de 5.538 euros a l'any, l'equivalent a una pensió no contributiva, distribuïda en dotze pagues.





MÉS DE 830.000 LLARS

Segons els càlculs del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, més de 830.000 llars podrien ser beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital. En ells viuen uns 2,2 milions de persones dels quals la meitat són menors.





El primer requisit per accedir a l'Ingrés Mínim Vital serà el de la vulnerabilitat econòmica. També caldrà haver sol·licitat les prestacions i pensions a què pugui tenir dret.





Hi haurà un titular per unitat de convivència, que haurà de tenir entre 23 i 65 anys, llevat dels casos en què es compti amb menors a càrrec, en què no hi haurà requisit d'edat. Si el sol·licitant viu sol, haurà d'acreditar que porta tres anys vivint de manera independent dels seus progenitors i haurà d'haver estat d'alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social durant al menys dotze mesos.





Si els sol·licitants viuen integrats en una unitat de convivència aquesta haurà de portar constituïda a l'almenys un any a la presentació de la sol·licitud. Per a tots els sol·licitants es requerirà el menys un any ininterromput de residència legal i efectiva a Espanya, excepte en les situacions de violència de gènere, tràfic i explotació sexual.





Perquè li sigui reconeguda la prestació, la llar ha de tenir uns ingressos totals inferiors a la renda garantida per al seu tipus d'unitat de convivència. A més, s'exigirà un patrimoni (descomptant l'habitatge habitual) inferior a 3 vegades la renda garantida anual per a una llar unipersonal, amb una escala d'increments per nombre de membres a la llar.





Per al reconeixement de la prestació es tindran en compte els ingressos de l'any immediatament anterior, encara que per atendre les situacions de vulnerabilitat generades per la pandèmia de COVID-19, també es podrà reconèixer per a sol·licituds cursades durant 2020 tenint en compte la situació d'ingressos de aquest any. En el cas que el titular no estigui ocupat, s'exigirà la inscripció com a demandant d'ocupació per a l'accés a la prestació.





El Ministeri informa que, de manera excepcional, s'ha avançat a aquest divendres el pagament de la prestació familiar per fill a càrrec semestral que corresponia abonar al mes de juliol.