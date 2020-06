El "Tren dels Llacs" tornarà a funcionar de el 4 de juliol a el 31 d'octubre

La xarxa ferroviària espanyola conserva alguns trams que, a més de la seva singular i molt poc conegut origen històric, són de gran bellesa paisatgística. Un d'ells és el que uneix la ciutat de Lleida amb la Pobla de Segur mitjançant una línia de via única d'uns 90 quilòmetres en el recorregut es poden contemplar zones poc visibles des de la carretera. Encara s'utilitza al llarg de l'any amb caràcter comercial per unir les dues poblacions, amb algunes que es troben en el seu recorregut, durant el període estival Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ofereix un servei turístic denominat el "Tren dels Llacs" que aquest any començarà a funcionar el 4 de juliol i estarà operatiu fins al 31 d'octubre. En total, hi haurà quinze circulacions, d'elles tretze al "Tren històric" i dos al "Tren panoràmica del riu".









Pro, com va sorgir aquesta curiosa línia fèrria? En realitat, bon pot dir-se que és el vers solt d'un projecte molt ambiciós que mai va arribar a convertir-se en realitat. Vegem. Els acords subscrits a principis de segle XX entre Espanya i França contemplaven la construcció de tres línies transpirinenques per Canfranc, Puigcerdà i la Noguera Pallaresa. A aquesta última correspon al tram que comentem. La línia havia de començar a Andalusia, travessar la Manxa, la Comunitat Valenciana, Aragó i Catalunya, fins a enllaçar amb França després de travessar els Pirineus. El primer tram fins a Balaguer va ser inaugurat el 1924 i el de la Pobla de Segur, el 1951. Però a principis dels anys seixanta van venir els tècnics del Banc Mundial i van desaconsellar l'acabament de certes línies que van assegurar no serien mai rendibles. I d'aquell faraònic projecte va quedar amb el tram que encara segueix operatiu, encara que reiteradament amenaçat de clausura per la seva falta de rendibilitat econòmica.





La línia travessa tres comarques d'indubtable bellesa -el Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà- amb un traçat que és gairebé enterament en corba. Res a veure amb les modernes línies d'alta velocitat, de rectes interminables i corbes indetectables. A sobre, la topografia és molt accidentada i irregular, passant dels 143 als 507 metres sobre el nivell de la mar, travessa en el seu recorregut quaranta túnels i quinze ponts i té tretze estacions, gairebé totes elles tancades i transformades en senzills baixadors. En una d'elles encara es conserva el dipòsit d'aigua amb què se subministrava el líquid element a les locomotores de vapor que prestaven servei en temps pretèrits.





El paisatge va canviant a mesura que el tren va avançant en el seu viatge. Només sortir de Lleida, passa per dos pobles del seu entorn, Alcoletge i Vilanova de la Barca, plens d'arbres fruiters -peres, pomes, nectarines ...- i entra a La Noguera per la marge dreta el riu Segre. Passa per Termens i Vallfogona i arriba a Balaguer, una ciutat que té una bonica plaça porticada, el monestir de Sant Domènec i l'església de Santa Maria. De Balaguer va sortir Gaspar de Portolà, primer governador espanyol de Califòrnia. A prop de Vallfogona està La Ràpita, on sobresurt un castell de torre rectangular i una església romànica.









A partir d'aquest punt, la línia ascendeix i travessa zones d'embassaments que poden contemplar-se amb unes perspectives només accessibles des del ferrocarril. Després la vall d'Ager, on no és estrany veure com es practica l'ala delta, es penetra al Pallars Jussà, passant pels contraforts de Montsec, on està Llimiana, un poble amb carrers d'aire medieval. A Tremp es venera la imatge de la Mare de Déu de Valldeflors i, després de depassar Sales de Pallars, s'arriba per fi la Pobla de Segur, que rep el ferrocarril a la confluència dels rius Flamisell, Pallaresa i Noguera. En resum, un recorregut per la Catalunya interior, ple de sorpreses, en plena natura i per descomptat, realitzat sense presses, com quan es va inaugurar la línia.





El Tren panoràmic circularà els dies 1 i 8 d'agost. Gràcies al seu disseny diàfan i obert, proporcionat per les seves finestres de grans dimensions, els viatgers gaudiran de les espectaculars vistes que es troben al llarg del recorregut. El "Tren dels Llacs" compta amb servei d'informació al viatger equips de megafonia, intèrfons i endolls a l'interior per carregar qualsevol aparell electrònic. Els trens, d'uns 50 metres de longitud, estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i disposen d'espais per col·locar cotxets de nadons, bicicletes i cadires de rodes. Així mateix s'ofereixen activitats complementàries com visites al Complex Mauri i el Molí de l'Oli amb guia i a càrrec de l'Oficina de Turisme de la Pobla, l'Espai del Raiers, botigues i Museu de Salàs de Pallars i visita guiada a la Fàbrica de Licors Portet .





Les persones interessades a reservar plaça poden fer-ho en els telèfons 93 366 30 06 i 973 24 88 40 (Oficina de Turisme de Catalunya a Lleida) i també enviant un correu electrònic a trendelsllacs@fgc.cat en què s'indiqui el dia elegit, nombre de persones i telèfon de contacte. Les tarifes, els horaris i el calendari de viatges es poden consultar al web trendelsllacs.cat.