Barcelona compensarà a partir de l'1 de juliol les targetes de transport no utilitzades pel Covid-19

L'Autoritat de l'Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona, consorci integrat per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), posa en marxa aquest gener de juliol el procediment de compensació d'aquells títols de transport públic amb limitació temporal que no hagin pogut ser utilitzats durant el confinament a causa del Covid-19.

























La recuperació dels viatges perduts es podrà dur a terme a través de dues vies i que eviti els desplaçaments als punts d'atenció presencial. Cal destacar, doncs, que ni la informació ni cap tràmit de les compensacions d'aquests títols s'oferiran en els punts d'atenció de la xarxa.





COMPENSACIONS AUTOMÀTIQUES





La primera via és la que han de seguir totes aquelles persones que ja havien estrenat un títol abans del 14 de març, i a les quals els ha caducat la targeta sense haver-la utilitzat en cap moment del confinament. En aquests casos, la persona usuària podrà introduir la targeta caducada en qualsevol validadora d'accés a la xarxa de transport, i el sistema de validació d'imprimir en el títol una nova data de caducitat, de manera que recuperarà tots aquells dies o viatges que no va poder utilitzar des del 14 de març.





Dins d'aquesta via de compensacions hi haurà dos casos:









És important destacar que, en el moment en què una persona passi el seu títol per la validadora, començarà a explicar la nova data de validesa, incorporant els dies perduts. En aquest sentit, recomanem que no s'executi el procediment de recuperació de dies fins al moment que es necessiti el títol, ja que es disposarà de tot el 2020 per fer ús d'aquest procediment de compensació.





Si la validadora no accepta fer un canvi de caducitat del títol el missatge que apareixerà serà "Títol caducat". En aquest supòsit la persona interessada haurà de recórrer a la compensació via formulari, ja que probablement la causa serà que el títol hagi tingut alguna validació posterior a la data 14 de març.





COMPENSACIONS VIA FORMULARI





Per als casos de persones que sí que van utilitzar els seus títols de transport durant el confinament, un cop aprovada l'estat d'alarma, per motius laborals o de serveis essencials, la qual ATM ha habilitat un formulari dinàmic , on cal registrar les dades de cada títol i persona, que permetrà analitzar, cas per cas, el dret de compensació. El formulari demanarà, entre d'altres, la imatge del títol a compensar per les dues cares, per obtenir les dades precises d'utilització, a més de documentació personal i laboral que certifiqui la pertinença a un servei essencial, si s'escau.









Un cop rebuda la informació, l'ATM valorarà el dret a compensació i quantificarà els dies que s'han de compensar; a partir d'aquí, generarà un abonament que incorporarà viatges il·limitats per al nombre de dies que es determini en cada cas. La persona podrà recollir l'abonament a partir del dia 1 de setembre, entre una sèrie de punts de recollida a triar. Aquests títols tindran validesa fins al 31 de març de 2021, i la compensació via formulari es podrà sol·licitar durant tot el 2020.





Aquesta via també inclou l'opció de compensar els dies de gratuïtat del transport públic que es van establir per als treballadors essencials entre el 2 i el 9 d'abril; és a dir, persones que ja disposaven d'un abonament estrenat aquells dies (primera validació posterior al 13 de març) i que, a la pràctica, no van aprofitar la gratuïtat perquè, erròniament, la validadora li va descomptar el viatge.









El ATM calcula que hi ha uns 600.000 títols a compensar, que no es van poder utilitzar durant el confinament i han caducat sense haver-los pogut aprofitar com estava previst. D'aquests 600.000, la majoria seran compensacions automàtiques que es podran dur a terme sense cap gestió presencial ni telefònica ni necessitat d'acudir al formulari.













La via del formulari, per a la resta de casos, tindrà el suport d'atenció d'una centraleta reforçada que donarà resposta als dubtes específiques dels casos de compensacions, a el telèfon 93.120 53 30 en horari de 9h a 21h, de dilluns a divendres no festius.





El sistema impulsat pel ATM pretén oferir una solució àgil que eviti desplaçaments per a qualsevol consulta o gestió presencial, per evitar el col·lapse i les aglomeracions, no aconsellables en l'actual situació.