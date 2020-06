El PDeCAT dona un cop de porta a la proposta dels presos de JxCat

Els membres de la direcció del PDeCAT han rebutjat per majoria la proposta sorgida d'alguns dels polítics presos per a la confluencia a Junts per Cat d'aquest partit al costat d'altres moviments, com el de la Crida liderat per Jordi Sànchez, també pres després de les sentència del judici de l'1-O.









El resultat de la votació ha estat contundent i la majoria contrària a la proposta de Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn s'ha imposat per 15 vots enfront dels 5 dels que s'han mostrat partidaris d'acceptar aquest projecte.





El mateix òrgan directiu sí que ha emplaçat la direcció del PDeCAT perquè continuï el procés de converses amb la Crida per intentar arribar a un acord, tot i que les diferències entre les postures que defensen aquests amb la proposta defensada per Jordi Sànchez són molt grans, tant que en els processos previs de converses s'ha fregat la ruptura entre les dues corrents.





La postura de mantenir el PDeCAT com a partit amb projecte propi ha estat defensada per David Bonheví, president del partit demòcrata, que s'ha manifestat contrari al fet que la formació sigui absorbida dins de l'estructura de JxC.





Els partidaris de crear un sol partit són els més afins a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que defensa que un sol projecte tindrà més força davant els electors.





En canvi, la proposta de Bonheví, aprovada per l'executiva de el partit, consisteix a presentar-se a les eleccions en coalició, repartint al 50% dels llocs de la direcció i els llocs en la llista electoral.