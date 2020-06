El rebrot a les comarques aragoneses ja suma 270 casos confirmats

Fins aquest moment ja s'han detectat 270 contagiats. Només en les últimes 24 hores, el nombre d'afectats pel coronavirus ha pujat en 75 persones, la majoria d'ells en les quatre comarques que ha tornat a la fase 2 per la situació que s'ha generat.









Del total de 75 nous casos detectats pel Govern d'Aragó en les últimes 24 hores, 25 es corresponen amb les comarques de Baix Cinca, Cinca Mitjà i la Llitera, mentre que altres 20 casos han estat detectats a la comarca de Baix Aragó-Casp.





Segons els responsables sanitaris de la comunitat, la major part dels afectats són persones joves, asimptomàtiques i que treballen en algunes de les empreses de la zona dedicades al cultiu i recollida de la fruita.





Els serveis mèdics han dut a terme el seguiment de la majoria dels contagiats per reduir el risc al màxim i s'ha procedit a aïllament d'aquelles persones que podrien haver-se contagiat del virus fins que es coneguin els resultats de les anàlisis que s'estan duent a terme.





De la mateixa manera s'han aplicat mesures de la fase 2 en aforaments i no es permeten reunions de més de 15 individus, al temps que s'insisteix en la necessitat de guardar la distància de seguretat, fer servir mascareta i rentar-se les mans amb freqüència.





També s'ha recomanat als ciutadans que redueixin la mobilitat al mínim imprescindible i, sobretot, que no hi hagi moviments entre comarques per evitar que el rebrot vagi a més. De tota manera, es tracta només de recomanacions ja que únicament el Govern central té capacitat per limitar els moviments de les persones de manera obligatòria.





En els centres hospitalaris aragonesos actualment hi ha 45 llits en total ocupades per pacients afectats per coronavirus o per sospita de ser-hi contagiats. La Comunitat té en total en aquests moments un total de 193 llits d'UCI amb respirador i 4.070 llits d'hospitalització convencional el que suposa, tenint en compte l'ocupació de pacients COVID i també els ingressos.