Aquest cap de setmana hi ha 55 concentracions convocades per demanar un pacte de reconstrucció social

CCOO, UGT i nombroses entitats i organitzacions dels àmbits cultural, científic, artístic i social han convocat 55 concentracions aquest cap de setmana per tot Espanya per exigir a les forces polítiques, econòmiques i socials un ampli consens per reconstruir socialment el país " sense deixar ningú enrere ".













Sota el lema 'Sortirem. Per un Pacte per a la Reconstrucció Social d'Espanya ', la major part de les concentracions es desenvoluparà aquest dissabte 27 de juny, respectant el protocol de seguretat establert per les autoritats per fer front a la pandèmia de la Covid-19.





Diumenge 28 les concentracions es desenvoluparan a Galícia (excepte a la Corunya que serà el dissabte 27), a Sevilla, a Las Palmas i a Tenerife. A més, aquest mateix divendres, 26 de juny, ja s'ha desenvolupat la de Tortosa.





Les convocatòries tenen com a objectiu demanar als partits polítics i les forces econòmiques i socials un ampli consens per reconstruir socialment Espanya.

En elles participen, a més d'UGT i CCOO, representants de tots àmbits, com el cultural, científic, artístic o organitzacions socials, entre d'altres.





Per als convocants, és urgent garantir un país "amb futur i amb justícia social", de manera que la reconstrucció social de país, després de la crisi causada per la Covid-19, es basi en la defensa i el reforç dels serveis públics, el sistema sanitari i de cures, l'educació pública, la protecció social o l'atenció a la dependència.





Així mateix, veuen necessàries inversions per canviar el model productiu: inversions per aconseguir més i millors indústries, amb llocs de treball estables, inversions en ciència, en R + D + I, en formació i totes aquelles activitats que permetin avançar cap a un nou model de creixement econòmic "més sostenible, just i solidari".





ORGANITZACIONS ADHERIDES

Nombroses entitats socials se sumen a la iniciativa 'Per un pacte per a la reconstrucció social d'Espanya #VamosASalir', que en pocs dies ha rebut prop de 10.000 signatures a la plataforma Change.org.





Algunes d'aquestes organitzacions són: FELGTB, Confederació estatal d'associacions de veïns (CEAV), Facua-Consumidors, Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública, Coordinadora d'ONG de Desenvolupament, Consell de la Joventut, Coordinadora Estatal de VIH i Sida ( Cesida), Plataforma en Defensa de la Cultura (PDC), Federació de Músics Associats (FEMA), Ari-Perú, Networkwoman o l'Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP).





També figuren l'Associació Pau Ara, Plataforma Khetane, HOAC, UATAE (Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors), Copyme, CIAE (Confederació Intersectorial d'Autònoms de l'Estat Espanyol), FJI (Federació Joves Investigadors), Marea Roja, Ciència amb Futur i FPU Investiga.