Pere Aragonès creu que "l'agenda de la reconstrucció és l'agenda de la república catalana"

El vicepresident de la Generalitat i coordinador general d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat aquest dissabte en un acte de partit que la reconstrucció després del coronavirus segueixi una agenda republicana aprofitant la situació per construir una Catalunya molt millor: "L'agenda de la reconstrucció és també per a nosaltres, per a la gent d'Esquerra Republicana, l'agenda de la república catalana ".









Ha presentat 7 eixos per a aquesta reconstrucció: reactivar l'economia per construir un nou model productiu, reforçar els serveis públics per a un estat de benestar més modern, reconciliar treball i vida, recosir "uns Països Catalans connectats", construir un sistema energètic basat en renovables , que la cultura sigui palanca de la transformació, i fer de el camí cap a la república un sinònim de drets i llibertats.





L'acte se celebra a la seu central d'ERC però se segueix telemàticament, i cada participant desenvolupa els 7 eixos, en un acte en què intervenen el president de Parlament, Roger Torrent; la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta; els consellers Bernat Solé, Alba Vergés i Teresa Jordà; l'eurodiputada Diana Riba; el portaveu adjunt al Parlament, Josep Maria Jové; el senador Bernat Picornell i la secretària general, Marta Rovira.