L'Espanyol destitueix Abelardo i Rufete assumeix el comandament del primer equip fins a final de temporada

En un comunicat el RCD Espanyol ha volgut "expressar a tota la seva afició que aquesta decisió s'emmarca des de la profunda convicció en el projecte esportiu de l'entitat i amb la ferma intenció d'aconseguir els objectius marcats".

















Per al club "l'objectiu de la salvació només podrà aconseguir-se des del compromís i la unitat de tots i cadascun dels pericos ia hores d'ara aquesta és l'única manera d'afrontar el futur. A falta de set jornades la situació esportiva no és la qual voldríem i és per això que tota l'entitat treballa amb la il·lusió i l'esperança d'assolir els objectius proposats. Només des de la unitat, el compromís, la col·laboració i la lleialtat es pot revertir la difícil situació en què ens trobem ".

















D'aquesta manera "Rufete dirigirà aquesta tarda a les 18 hores el seu primer entrenament previ a el partit de demà davant el Reial Madrid".





ABELARDO DEIXA DE SER ENTRENADOR DEL RCD ESPANYOL





El Club Perico ha anunciat el cessament de l'tècnic "fruit de l'rendiment esportiu del primer equip" ia falta de només set jornades per al final de Laliga Santander, amb l'equip cuer ia vuit punts de la salvació.









Rufete serà el nou entrenador









El RCD Espanyol de Barcelona informa que Abelardo Fernández ha estat cessat de les seves responsabilitats com a entrenador del primer equip masculí. També cessen de les seves funcions a la resta d'integrants de el cos tècnic, Tomás Hervás i Iñaki Tejada. Abelardo va arribar a l'entitat periquita al desembre de 2019 i ha estat a el front de l'equip en 17 partits oficials com a tècnic espanyolista.









El RCD Espanyol ha agraït a Abelardo i al seu cos tècnic seva implicació durant aquests mesos de treball i els desitja tots els èxits personals i professionals.