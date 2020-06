Rufete reconeix: "Jo he apostat per Abelardo i li he donat suport fins al final"

Una fugida a la desesperada la de l'Espanyol per lluitar fins al final per la permanència i aquest entrenador, Rufete, pot donar-li als 'periquitos' una dosi de vitamina futbolística per començar la remuntada, començant pel Reial Madrid.

















Els blancs que van a Barcelona amb tota la precaució de el món i amb la idea clara d'aconseguir un triomf que els permeti seguir al liderato.Tres punts vitals, gairebé decisius per a l'Espanyol però en el qual el Reial Madrid no vol donar ni un bri d'esperança als 'pericos' i sortirà a per totes.





Zidane recupera a Casemiro i tot apunta que no repetirà el seu experiment dels quatre puntes. El dubte és si dalt provarà amb el trident Vinicius, Benzema i Hazard o posarà a Isco Inici amb Hazard o Vinicius i Benzema per davant.





L'Espanyol, per la seva banda, en la seva estrena com a tècnic, Rufete podrà comptar amb tots els jugadors. L'únic dubte de Dídac Vilà, baixa per molèsties davant el Betis. A la saga, recupera l'uruguaià Leandro Cabrera i a l'colombià Bernardo Espinosa, sancionats un i dos partits respectivament, mentre que Raúl de Tomás, que davant el Betis va jugar 35 minuts, podria jugar d'inici.





RUFETE CLAU EN AQUEST PARTIT





Rufete va dirigir aquest dissabte la seva primera sessió com a tècnic de l'Espanyol, ha confeccionat la seva primera llista de convocats i ha ofert la seva primera roda de premsa com a tècnic del primer equip. S'ha mantingut fidel als seus principis, ha tingut paraules d'elogi per Abelardo i s'ha mostrat confiat que l'actual plantilla té capacitat per millorar clarament el seu rendiment.





















Espera que "els jugadors competeixin convençuts de les possibilitats que tenen. Que l'equip sigui sòlid, ordenat i que tingui confiança. Que estiguem dins el camp amb la mentalitat que podem guanyar. Estic aquí per treballar dur. Estic aquí per, passi el que passi, donem la cara fins al final. Estic convençut que donant la cara tindrem més possibilitats d'aconseguir-".





Assegura que el seu repte "és que els jugadors pensin que no són inferiors al R. Madrid. La classificació no m'importa. Hem de serrar les dents, però hem de gaudir. Anem a sortir amb el convenciment de competir ".





Apunta que l'staff tècnic que l'acompanyarà estarà format "per persones que estan al club" i revela que "Tamudo també estarà amb mi. Ara només pensem en anar a per aquest partit donant el 100 per 100 ".









Afegeix que el seu pas per la banqueta és una etapa d'interinitat "fins al final de temporada", comenta que "és una decisió de club i jo he donat l'OK" i subratlla que "espera que després d'aquests set partits nostra gent estigui orgullosa" .





Insisteix que "treballaré perquè els aficionats se sentin orgullosos del que vegin. Als jugadors els he dit que per jugar a futbol cal gaudir de la teva professió i respectar-la. No sé moure en un altre context ".





Ha reconegut que "jo he apostat per Abelardo i li he donat suport fins al final. Li he cridat i li he donat una abraçada, però hi ha decisions que es prenen més amunt del que és un càrrec ".