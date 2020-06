Un doblet de Luis Suárez no és suficient per superar al Celta

En els primers minuts el domini blaugrana va ser absolut de la possessió. Aviat Vidal va filtrar una passada cap a Ansu Fati, que no va poder rematar la jugada. Però els de Quique Setién no van desistir i han seguit buscant el gol. Molt a prop de marcar va estar Piqué, en una rematada de cap després d'un servei de córner. Però el tir ha colpejat la fusta amb força. I tot això en els primers 10 minuts de joc.













Miguel Ruiz - FC Barcelona





Als 20 minuts, una falta sobre Vidal a la frontal de l'àrea va servir perquè el Barça s'avancés en el marcador. Una gran pilota de el crac argentí ha connectat amb el cap de Luis Suárez, que va rematar la pilota a fons de la porteria (0-1, min 20). El Celta, però, ha reaccionat amb dues arribades de perill, una d'elles un tret al pal de Brais Méndez.





Els barcelonistes han seguit amb l'objectiu d'ampliar el marcador i Messi ha servit una gran passada de Messi a Ansu Fati, que d'aquí a l'àrea ha vist com el seu xut era desviat per la defensa del Celta. El astre argentí va poder marcar el 2-0 abans de la mitja part, en una jugada personal a la frontal de l'àrea, però el seu xut va sortir lleugerament desviat.













Miguel Ruiz - FC Barcelona





En una de les primeres accions de la segona meitat, el Celta ha igualat el marcador en un contraatac al minut 49. Smolov va rematar davant Ter Stegen una passada de Yokuslu per situar l'empat (1-1, min 49). La insistència culer ha tingut la seva recompensa en una passada de Messi a Suárez, que el davanter uruguaià va aprofitar a la perfecció per situar el 1-2 al minut 67, signant el seu doblet particular.





Les ocasions i arribades de perill han estat a parts iguals fins al final, però ha estat Ter Stegen l'autor d'una gran aturada després d'una combinació entre Aspas i Nolito. Quan el partit encarava ja la recta final, Iago Aspas va igualar novament el marcador en una falta directa a pilota parada, que suposaria el definitiu 2-2 (minut 88). Amb aquest empat el Barça es situa momentàniament líder, un punt per sobre de Reial Madrid, a l'espera del que faci el conjunt blanc aquest diumenge contra l'Espanyol.