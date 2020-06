Junqueras afirma que ERC només demana consensuar un calendari electoral no eleccions

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que el seu partit reclama consensuar el calendari electoral a Catalunya, però no convocar comicis: "Mai hem reclamat eleccions. Crec que es va voler malinterpretar les meves paraules".





"El que hem reclamat sempre és poder consensuar els passos que vénen a partir d'ara i els calendaris electorals" perquè no els precipiti una inhabilitació de el president de la Generalitat, Quim Torra, diu en una entrevista aquest diumenge a 'El Punt Avui' .





Segons la seva opinió, el que impedeix arribar a acords a Catalunya és "la dinàmica de competició i retrets en què ha entrat el moviment independentista", però no el clima preelectoral. "Tots volem la independència del nostre país i la gran majoria coincidim que és necessari fer-ho a través d'un nou referèndum. Doncs posem-nos a treballar i deixem de criminalitzar el company de la banda", ha reclamat.





MANTENIR ALIANCES



A l'preguntar-li si acceptarien un candidat alternatiu de JxCat a la Presidència de la Generalitat per esgotar la legislatura, ha respost: "Ens agradaria saber quines són l'estratègia i opcions que contemplen en JxCat. No volem arribar a l'últim minut sense informació i havent de fer enfront de xantatges d'última hora ".





"Crec que sent un govern de coalició pràcticament a l'50%, és el mínim que es pot esperar. Però no tinc cap dubte que no ens trobarem en aquesta situació", ha mantingut.





Per al futur, es reafirma en la defensa d'"un gran acord entre les forces sobiranistes", aliança que demana mantenir, tot i que se sumin altres forces, per assolir majories més àmplies.





TAULA DE DIÀLEG



Ha defensat la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat com a espai que permet "parlar de govern a govern", tot i que creu que els acords seran difícils.





"És evident que representa un pas inèdit, per això tothom la reclama. També sabem que el PSOE no la volia, i que la havíem de forçar, i això vam fer i seguirem fent", ha dit.





Preguntat per la petició de el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, que la taula es reuneixi abans de l'15 de juliol, ha respost que "aquest és el desig i la petició, com més aviat millor, però tampoc anirà de un dia ".





GEOMETRIA VARIABLE



Ha valorat els recents acords de l'PSOE amb Cs al Congrés: "Han trobat un zombi polític molt útil, però és evident que el que intenta el PSOE no és possible".





Preguntat per si és compatible pactar amb Cs i ERC als pressupostos, ha dit que és "bastant incompatible", a l'considerar que el projecte polític de Cs és als antípodes dels republicans, pel que ha sostingut que eventualment el PSOE haurà de triar .